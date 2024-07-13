Sıfır Atık Eserlerine Tam Not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre bilincini sağlamak ve bilinçli tüketiciler oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Düşünen, sorgulayan, üreten ve aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden nesil meydana getirmek adına okullarda sıfır atık konulu yarışmalar düzenleyen büyükşehir, buralarda üretilen eserleri de hafta sonları alışveriş merkezlerine sergiliyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilkokullar arası “Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Resim Yarışması”, ortaokullar arası “Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Sanat Eseri Yarışması”, liseler arası “Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Proje” yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin eser ve projeleri alışveriş merkezinde sergilenerek çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturuldu. Ayrıca çocuklarla birlikte sıfır atık temalı hikaye kitabı okundu ve bez kalem kutu boyama etkinliği gerçekleştirildi. Alışveriş merkezlerine gelen vatandaşlar tarafından sergi büyük ilgi gördü.

İHA