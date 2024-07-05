Sinem Erdoğan Ay-Yıldızlı Formayı Garantiledi

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Sinem Erdoğan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 1-9 Temmuz Tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılan Sinem Erdoğan, yarıştığı +70 KG Full Contact stilde bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak Çayırova’ya büyük bir gurur yaşattı. Sinem Erdoğan yakaladığı bu başarıyla birlikte, ağustos ayında Macaristan’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi de garantiledi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada Şampiyon Sinem Erdoğan’ı ve antrenörünü tebrik ederken, milli takım forması altında da başarılarının devamını diledi.
İHA