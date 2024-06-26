banner1054
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sis Denizinde Gün Batımı Mest Etti

- Bulutların üstünde güneşin batışını izlediler

Sis Denizinde Gün Batımı Mest Etti

26 Haziran 2024 Çarşamba 15:30

 Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'deki Kuzuyayla Tabiat Parkı, gün batımında gökyüzünde oluşan kızıllıkla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Bulutların üstünden güneşin batışını izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.  
  Kocaeli kent merkezinde 25 kilometre, İstanbul'a ise yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı, her mevsim yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyor. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü gören bir noktada bulunan tabiat parkı, ziyaretçilerine manzara dışında doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve piknik yapma imkanı da sunuyor.  Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de bulunan 1602 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gün batımında gökyüzünde oluşan renkler ise güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeye gelen vatandaşlar, sis denizinde hem gün batımını fotoğrafladı hem de özçekim yaptı.    
 
  "Bulutların üstündeyim deyimi bu olsa gerek" 
  Eşi ile Körfez'den Kuzuyayla'ya gelen Emrah Üstüner, "İlk defa böyle bir manzara ile karşılaştık, çok güzel. Herkese aileleriyle gelip manzaranın keyfini çıkarmalarını tavsiye ediyorum. 'Bulutların üstündeyim' deyimi bu olsa gerek. Bulutların üstünde hep uçakları görürdük ama şimdi biz bulutların üstündeyiz. Hem güneş hem bulut ve yeşillik hepsi bir arada, doğa harikası. Romantik anlar da oluşuyor. Aslında biz arkadaşımızın evlilik teklifine şahit olmaya geldik ama bize de böyle bir güzelliği görmek nasip oldu" dedi. 
 
  "İlk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum" 
  Hem Kartepe'yi hem de doğa manzarasını çok beğendiğini söyleyen Yağmur Alara Türkoğlu ise, "Kocaeli'ye Bodrum'dan geldim. Aslında İstanbul'da üniversite okuyorum. Arkadaşım sayesinde Kuzuyayla'yı keşfettim. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Kartepe gerçekten çok mükemmel yermiş. Boş olduğunuz sürece buraya gelip doğa ile baş başa kalmayı tavsiye ediyorum. Sonsuzluk bulutu gibi. 'Bulutların üstündeyim' denilen yer tam olarak burası" diye konuştu.  
                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tem'de 3 Araç Kazaya Karıştı: 1'İ Çocuk 7 Yaralı Tem'de 3 Araç Kazaya Karıştı: 1'İ Çocuk 7 Yaralı
Bütçe sorumlusu personele hizmeti içi eğitim Bütçe sorumlusu personele hizmeti içi eğitim
Mavi Bayraklı Plajlarımıza yine tam not Mavi Bayraklı Plajlarımıza yine tam not
Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajlarına Tam Not Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajlarına Tam Not
2 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilmek Üzere Gönderildi 2 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilmek...
Bakan Tekin: Bakan Tekin: "Mahir Çoğaç Öğretmenimize Yüce...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tem'de 3 Araç Kazaya Karıştı: 1'İ Çocuk...
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobilin sıkışan trafik sebebiyle yavaşlaması kazaya...

Haberi Oku