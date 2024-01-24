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Tatil şenliği ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’ başladı

Büyükşehir’in karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’’ başladı

Tatil şenliği ‘Çık Dışarıya Oynayalım!' başladı

24 Ocak 2024 Çarşamba 12:24

Eğitim öğretimde yarıyıl tatiline girilmesi ile birlikte öğrenciler karne heyecanını ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’ ile yaşıyor. İlki Dilovası Polisan Ortaokulu spor salonunda başlayan şenlikte çocuklar tatile girmenin sevincini doyasıya yaşayıp, eğlenerek keyif dolu dakikalar geçirdi.

ŞENLİK ATÖLYELERLE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki çocuk hizmetleri birimi tarafından hazırlanan ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’nde akıl ve zekâ gelişimine destek sağlanan atölyeler, atletizm parkurları, çocukların ilgi ile izledikleri tahta bacaklar, robot adamlar ve daha pek çok etkinlikler yer aldı. Çocukların aileleri ile birlikte yoğun katılım gösterdiği şenlikte hem eğlenen hem de öğrenen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

 

EĞLENCEDEN YORULMAYA NE DERSİNİZ!

Çocukların ilgisini çeken, eğitici, eğlendirici ve rahatlatıcı etkinliklerin yer aldığı ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’ 13.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Çocukların bir araya gelip yarıyıl tatilinin keyfine vardıkları şenlik; 24 Ocak Kartepe’de yer alan Özdilek Alışveriş Merkezinde, 26 Ocak Başiskele Symbol Alışveriş Merkezinde, 30 Ocak Gebze Center Alışveriş Merkezinde, 2 Şubat’ta ise 41 Burda Alışveriş Merkezinde gerçekleşecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler; 153 çağrı merkezi ya da 318 27 25 numaralı telefondan ulaşabilirler.

 

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