banner1008
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tenis merkezine modern sosyal tesis binası

17 dönümlük alanda inşa çalışmaları başlayan dünya standartlarındaki tenis merkezinin tesis binasının temeli atıldı

Tenis merkezine modern sosyal tesis binası

12 Nisan 2024 Cuma 15:31

 

 

Sporun her alanına önemli katkılar sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin gelişmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda başlayan dünya standartlarındaki tenis merkezinde çalışmalar sürüyor.

 

TESİSİN TEMELİ ATILDI

Yeni tenis merkezi Kocaeli’nin spor alanındaki en önemli adımlarından biri. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden olacak olan merkez, Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. İş dahilinde sosyal tesisin temel betonunu ile toprak kort beton dökümünü tamamlayan ekipler şuan sosyal tesis prefabrik kurulum çalışmasına devam ediyor.

 

KENTİN EN BÜYÜK TENİS MERKEZİ

Büyükşehir’in yapımına başladığı merkez kentin en büyük tenis tesisi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta ise 4 adet saha bulunacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AK Parti yine salona sığmadı: “Milletin partisi olmaya devam edeceğiz” AK Parti yine salona sığmadı: “Milletin partisi...
KOTO’da bayram coşkusu KOTO’da bayram coşkusu
Başkan Ömeroğlu’ndan açıklama! Başkan Ömeroğlu’ndan açıklama!
Çiftçi’den kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek Çiftçi’den kabir ziyareti yapan Çayırovalılara...
Gebze'nin Kültür Değeri “Gebze Bayram Çöreği“ Ülke TV de tanıtılacak Gebze'nin Kültür Değeri “Gebze Bayram Çöreği“...
Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

AK Parti yine salona sığmadı: “Milletin...
AK Parti İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Dr....

Haberi Oku