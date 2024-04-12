Tenis merkezine modern sosyal tesis binası

Sporun her alanına önemli katkılar sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin gelişmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda başlayan dünya standartlarındaki tenis merkezinde çalışmalar sürüyor.

TESİSİN TEMELİ ATILDI

Yeni tenis merkezi Kocaeli’nin spor alanındaki en önemli adımlarından biri. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden olacak olan merkez, Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. İş dahilinde sosyal tesisin temel betonunu ile toprak kort beton dökümünü tamamlayan ekipler şuan sosyal tesis prefabrik kurulum çalışmasına devam ediyor.

KENTİN EN BÜYÜK TENİS MERKEZİ

Büyükşehir’in yapımına başladığı merkez kentin en büyük tenis tesisi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta ise 4 adet saha bulunacak.