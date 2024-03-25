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TÜBİTAK YERLEŞKESIN DE YANAN ORMAN ALANINA GENÇLER FİDAN DİKTİLER

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 24 mart tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

TÜBİTAK YERLEŞKESIN DE YANAN ORMAN ALANINA GENÇLER FİDAN DİKTİLER

25 Mart 2024 Pazartesi 22:20


TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde  geçtiğimiz yıl yanan  alana gençler  6 bin fidan dikerek geleceğe nefes verdiler 

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören alanda düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası dolayısıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Kocaeli Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK yetkilileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, fidan dikiminin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi ise fidanların bölgenin doğal yapısına uygun olarak dikildiğini ve gençlerin geleceğine nefes olacağını belirtti.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 10 hektarlık alanda  Gebze gençlik merkezi öğrencileri 6 bin fidanı toprakla buluşturularak geleceğe nefes oldular 

  FİDAN DİKİMİ İLE İLGİLİ  PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/97MsdFJmUXkSoUJQ/?mibextid=WC7FNe

TÜBİTAK VE YANINDAKİ ORMAN ALANINNDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINI  www.gebzegazetesi.com  OLARAK  YAPTIĞIMIZ CANLI  YAYINLAR 

TÜBİTAK arazisi ve yanındaki orman alanında Ağustos 2023 tarihinde çıkan yangını Gebze gazetesi olarak bu şekilde canlı yayın yaparak kamuoyuna duyurmuştuk 

https://www.facebook.com/share/v/SjL9qfWhYDnhRmaG/?mibextid=KsPBc6

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-eskihisar-da-bir-haftada-ikinci-orman-yang%C4%B1ngebzenin-bar%C4%B1%C5%9F-mahallesinde-bu/620716598532719/

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-t%C3%BCbitak-sahasinda-orman-yanginiwwwgebzegazetesicom-canli-yayin-yapti-gebze/

GEBZE GENÇLİK MERKEZİ  GENÇLERLE FİDAN DİKTİLER

Kocaeli Gebze gençlik merkezi nin resmî iks hesabından yapılan paylaşım 

"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." Hz. Muhammed (s.a.v)

21 Mart #DünyaOrmancılıkGünü ve Orman Haftası dolayısıyla Gebze Tübitak Yerleşkesinde gençlerimizle fidan dikimi gerçekleştirdik.

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GEBZE GAZETESİ 41 YAŞINA GİRDİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

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