TÜBİTAK YERLEŞKESIN DE YANAN ORMAN ALANINA GENÇLER FİDAN DİKTİLER





TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde geçtiğimiz yıl yanan alana gençler 6 bin fidan dikerek geleceğe nefes verdiler





TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören alanda düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası dolayısıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Kocaeli Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK yetkilileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, fidan dikiminin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi ise fidanların bölgenin doğal yapısına uygun olarak dikildiğini ve gençlerin geleceğine nefes olacağını belirtti.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 10 hektarlık alanda Gebze gençlik merkezi öğrencileri 6 bin fidanı toprakla buluşturularak geleceğe nefes oldular





FİDAN DİKİMİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMIM





https://www.facebook.com/share/p/97MsdFJmUXkSoUJQ/?mibextid=WC7FNe





TÜBİTAK VE YANINDAKİ ORMAN ALANINNDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINI www.gebzegazetesi.com OLARAK YAPTIĞIMIZ CANLI YAYINLAR





TÜBİTAK arazisi ve yanındaki orman alanında Ağustos 2023 tarihinde çıkan yangını Gebze gazetesi olarak bu şekilde canlı yayın yaparak kamuoyuna duyurmuştuk





https://www.facebook.com/share/v/SjL9qfWhYDnhRmaG/?mibextid=KsPBc6





https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-eskihisar-da-bir-haftada-ikinci-orman-yang%C4%B1ngebzenin-bar%C4%B1%C5%9F-mahallesinde-bu/620716598532719/





https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-t%C3%BCbitak-sahasinda-orman-yanginiwwwgebzegazetesicom-canli-yayin-yapti-gebze/





GEBZE GENÇLİK MERKEZİ GENÇLERLE FİDAN DİKTİLER





Kocaeli Gebze gençlik merkezi nin resmî iks hesabından yapılan paylaşım





"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." Hz. Muhammed (s.a.v)





21 Mart #DünyaOrmancılıkGünü ve Orman Haftası dolayısıyla Gebze Tübitak Yerleşkesinde gençlerimizle fidan dikimi gerçekleştirdik.



