Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumuzun borcu”

Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 28 Haziran Mahallesi, Eski İstanbul Yolu, Üçyol ve Bekirdere'de esnaf ve vatandaşları ile kucaklaştı. Başkan adayı Tutuş'a ziyaretlerinde, önceki dönem ilçe Başkanı Av.Ali Güney, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları eşlik etti.

“SAMİMİYETİMİZE GÜVENİYOR"

Bizim bu şehrin her sokağında, caddesinde, mahallesinde yaşanmışlıklarımız var, diyerek gerçekleştirdiği ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Tutuş: "Hemşehrilerim, komşularım ile kucaklaşmak için yalana, kurguya ihtiyacımız yok. Yola çıktığımız ilk gün itibariyle; kalbi, duaları, sevgisi ve desteği bizimle olan herkesten Allah razı olsun. Gördüğümüz teveccüh dalga dalga İzmit'imizin her köşesine yayıldı. İzmit'li hemşehrilerim samimiyetimize güveniyor, bizlere inanıyor. 31 Mart itibariyle İzmit'imize hizmet etmek boynumuzun borcudur.

TÜM DERTLERİNİZİ BİLİYORUZ

Bizim bu şehrin her sokağında, caddesinde, mahallesinde yaşanmışlıklarımız var. İşte bugün bu şehirde yetişmiş, bu şehirde Muharrem Tutuş olmuş, bir kardeşiniz olarak gönül rahatlığıyla diyorum ki; şehrimizin ihtiyaçlarına, gençlerimizin meselelerine, esnafımızın sorunlarına, çiftçilerimizin beklentilerine, hasılı İzmit'in ve İzmitlinin tüm mesele ve dertlerine biz vakıfız; bunları çözecek iradeye de biz sahibiz" diye konuştu.