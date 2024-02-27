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Yarı Çıplak Halde Cesedi Bulunmuştu, Zanlı İçin İstenen Ceza Belli Oldu

- Fuhuş için bir araya geldiği kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yarı Çıplak Halde Cesedi Bulunmuştu, Zanlı İçin İstenen Ceza Belli Oldu

27 Şubat 2024 Salı 18:58

Kocaeli'de "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan ve tenha bir alanda yarı çıplak halde cesedi bulunan yabancı uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık ise "Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadan 3 şahıs gelip Sarah'ı götürdü. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.  
 Eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan yabancı uyruklu Sarah Alı Shareef (29), 24 Kasım 2022'de Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin Ayhan K. (53) gözaltına alınmıştı. Zanlı, alınan ilk ifadesinde Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia ederek, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını itiraf etmişti. Zanlı ifadesinin devamında alkollü olduğunu, kadının bağırması üzerine paniklediğini, susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını bunun neticesinde Sarah Alı Shareef'in hayatını kaybettiğini söylemişti. Alınan ifadesinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 
 Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan K., taraf avukatları ve tanık olarak dinlenecek olan sanığın eşi Emine K. katıldı. Emine K. tanıklık etmek istemediğini söyledi.  
  
  Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi 
 Cumhuriyet savcısının mütalaasında, maktulün üstünde sanığın DNA ve sperminin bulunduğun, ikilinin birliktelik yaşamak için para karşılığında anlaştıkları, buluştukları yerde maktulün önce parayı istediği ancak sanığın önce cinsel birliktelik için zorladığı ve aralarında yaşanan arbedede sanığın kadını boğarak öldürdüğü belirtilerek, Ayhan K'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. 
 
  "Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" 
  Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ayhan K., "Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadan 3 şahıs gelip Sarah'ı götürdü. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. 
 Mahkeme başkanının, emniyette ve savcılık aşamasında suçu itiraf ettiğini söylemesi üzerine sanık, "Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Polis baskısı üzerine öyle bir ifade verdim. Mahkemede anlattığım savunmam daha gerçektir" şeklinde konuştu. 
  Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. 
                                  


İHA
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