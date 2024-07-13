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Yaz Dönemi Gençhane Atölyeleri Başlıyor

Başiskele'de çocuk ile gençlerin fiziksel, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz dönemi atölyeleri başlıyor.

Yaz Dönemi Gençhane Atölyeleri Başlıyor

13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:33

  2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sona ermesiyle yaz tatiline giren Başiskele'nin âlâ gençleri, çeşitli atölyelerde hem eğlenecek hem de çeşitli şeyler öğrenerek keyifli ve verimli yaz tatili yaşayacak. İlçenin dört bir tarafında bulunan gençhanelerde yapılacak atölyelerde 8-12 yaş arası öğrenciler, ara tatillerde olduğu gibi yaz tatillerini de daha eğlenceli, kaliteli ve verimli geçirecek. Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile ilçedeki çocuklar ve gençlere eğitim, kültür, bilim, sanat ve sporda büyük destek sağlayan Başiskele Belediyesi, yaz dönemi için yine dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Âlâ Mekan’da çeşitli eğitim ve atölye çalışmalarına ilave olarak kentin dört bir köşesindeki Gençhanelerde de eğitimler başlıyor. Eğlenceli Bilim ve Deney Atölyesi, ilk olarak Altınkent Gençhane’de 16 Temmuz Salı günü saat 10.30’da başlayacak. 
  Kontenjanların sınırlı tutulduğu ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere başvurular online olarak alınmaya başlandı. 
                                      


İHA
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