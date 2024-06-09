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YKS için Stresten Uzak Ulaşım

Dilovası Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezlerine gidecek öğrencilere ve velilere ücretsiz ulaşım hizmeti.

YKS için Stresten Uzak Ulaşım

09 Haziran 2024 Pazar 23:46

 
STRESTEN UZAK BİR ULAŞIM
Dilovası Belediyesi, gençlerin sınav gününde ulaşım stresi yaşamamaları ve sınavlarına odaklanabilmeleri amcıyla mahallelerden ücretsiz araçlar tahsis etti. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin geleceği için önemli bir adım olan YKS'de, öğrencilerimize ve ailelerine destek olmak istiyoruz. Sınav heyecanı ve stresiyle boğuşan öğrencilerimizin bir de ulaşım sıkıntısı yaşamaması için bu hizmeti sunuyoruz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. Uygulama, 8-9 Haziran tarihlerinde tüm öğrenci ve veliler, tahsis edilen araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Öğrenciler ve veliler, hizmetten oldukça memnu olduklarını ifade ederek, "Sınav günü toplu taşıma kullanmak zorundayım ve bu uygulama beni çok rahatlattı. Sınav stresinden başka bir şey düşünmek istemiyorum" dedi.
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