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Yolun Karşısına Geçmek İstedi, Ağır Yaralandı: O Anlar Kamerada

Kartepe ilçesinde mesai bitiminin ardından evine gitmek üzere iş yerinden çıkan gece bekçisi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun Karşısına Geçmek İstedi, Ağır Yaralandı: O Anlar Kamerada

13 Şubat 2024 Salı 20:51

 Kaza, Kartepe Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan M.C'ye (64), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazanın meydana geldiği caddede incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan M.C'nin, mesai bitiminin ardından evine gitmek üzere iş yerinden çıktıktan hemen sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. 
 Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.C'ye hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı görüldü. Aynı zamanda, M.C'nin hafif ticari aracı fark ettikten sonra kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüde yer aldı. 
 



İHA
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