İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ZABITADAN KASA VE REYON FİYATI DENETİMİ

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

ZABITADAN KASA VE REYON FİYATI DENETİMİ

21 Aralık 2023 Perşembe 17:18

 

 

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri son zamanlarda vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetimlerini artırdı. Denetimlerde rafları tek tek dolaşarak ürünlerin yer aldığı reyonlarda fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler; ruhsat, hijyen, genel temizlik ve ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların uyuşup uyuşmadığını karşılaştırdı. Fiyat etiketi uygun olmayan, kasa ve reyon arasındaki fiyat farklılıkları tespit edilen 172 işyeri hakkında tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Gebze Belediyesi yetkilileri vatandaşların mağdur olmaması için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini Alo 153, Alo 175 Tüketici Hattına iletilmeleri çağrısında bulunuldu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 İlin Teşkilat Üyeleriyle Bir Araya Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 İlin Teşkilat Üyeleriyle...
Karın Tadını Çıkardılar Karın Tadını Çıkardılar
Kocaeli'nin Mobil Uygulaması Hizmete Girdi Kocaeli'nin Mobil Uygulaması Hizmete Girdi
Uyuşturucudan Tutuklanan Sanık: Uyuşturucudan Tutuklanan Sanık: "Uyuşturucu Yerine...
Eline Taş Aldı, 35 Aracın Camını Böyle Kırdı Eline Taş Aldı, 35 Aracın Camını Böyle Kırdı
Yaşlı Adamı Demir Çubukla Döverek Öldürmüştü, Yaşlı Adamı Demir Çubukla Döverek Öldürmüştü,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 İlin Teşkilat Üyeleriyle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi....

Haberi Oku