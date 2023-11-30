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Zabıtadan marketlerde fiyat ve tartı denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki marketlerde kasa-raf fiyatı ve tartı denetimi gerçekleştirdi.

Zabıtadan marketlerde fiyat ve tartı denetimi

30 Kasım 2023 Perşembe 16:17

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Çayırovalı vatandaşların tüketici haklarını korumak amacıyla, denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Çayırova’daki marketlerde kasa-raf ve tartı denetimi yaptı. Gıda toptan satışı yapan zincir marketleri ve diğer işletmelerde kasa-raf fiyat denetimi yapan ekipler, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında, etiket kontrolünün yanı sıra, işletmelerdeki elektronik tartıların kontrolünü gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlere düzenli aralıklarla devam edeceklerini ve Çayırovalı vatandaşların şikayetlerini 0 535 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na iletebileceklerini belirtti.



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