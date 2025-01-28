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Çocuklar ‘Kukla Marmelat’a bayıldı

Büyükşehir tarafından Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde sahne alan ‘Kukla Marmelat’ çocuklara muhteşem bir gösteri sundu

Çocuklar ‘Kukla Marmelat'a bayıldı

28 Ocak 2025 Salı 14:02

 Büyükşehir’in Kocaeli Bilim Merkezi’nde organize ettiği “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde sahne alan Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara muhteşem bir gösteri sundu.

 

UNUTULMAZ ANLAR YAŞADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri için Bilim Merkezi’nde “Okula Bi’ Ara” etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen; özel gösteriler, renkli atölyeler, spor aktiviteleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar ve sahne şovları 4-13 yaş aralığındaki çocuklara neşe dolu ve unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların enerjiyle dolup taştığı etkinlik boyunca ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler edinme fırsatı buldu.

 

ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

“Okula Bi’ Ara” etkinlikleri kapsamında Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara Bilim Sahnesi’nde ‘Kuklamanya’ gösterisi sundu. Çeşitli diyafram tekniklerini kullanarak ağzını oynatmadan konuşabilen Çelebi, çocuklara bir anne ve kızının öyküsünü kukla ile harika bir şekilde anlattı. Bilgiyi ‘Kuklamanya’ gösterisi ile eğlenceli bir şekilde aktaran Çiğdem Çelebi, salonu hıncahınç dolduran çocuklara ve ailelere Marmelat’ın neşeli dünyasında unutulmaz anlar yaşattı. Muhteşem gösterinin ardından Çiğdem Çelebi ve Marmelat çocuklarla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Ömer İLGEÇ)

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