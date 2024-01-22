KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmanlı Müzesi Kartepe'ye Çok Yakıştı

Kartepe'ye kazandırılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Osmanlı Müzesi Kartepe'ye Çok Yakıştı

22 Ocak 2024 Pazartesi 13:36

 Kartepe'nin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hikmetiye Cami'nin tanıtımı ve tarih turizminin canlandırılmasına yönelik Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından ilçeye kazandırılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, tarihseverleri ağırlıyor. Bu çerçevede, Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne 242 öğrenci ve 1920 konuk ziyaret etti. 
 Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Cami karşısında benzer mimariyle, 86 metrekare alanda iki katlı olarak yapıldı. Üst katı müzenin sergi alanı, alt katında ise toplantı, görevli, arşiv odaları, mutfak ve tuvaletler bulunuyor. Avluda bulunan müze kafede de mola veren misafirlere geleneksel bir sunumla kumda Türk Kahvesi ikram ediliyor. 
 Kocaeli Müze Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar sonucunda, etnografik eserlerin bulunduğu Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze statüsü kazandırıldı. Sergi alanında Osmanlı’da; Ata sporları (güreş, avcılık, kemankeşlik, binicilik), silahlar, sofra (kap, tepsi, kaşık vb.), para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergileniyor. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (22-28 Ocak 2024) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (22-28...
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21 Ocak 2024) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21...
Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı
İbrahim Karaosmanoğlu'ndan İKTAV Kütühanesi'ne Vefa Ziyareti İbrahim Karaosmanoğlu'ndan İKTAV Kütühanesi'ne...
KOCAELİ’NİN KADIN YAZARLARI İKTAV’DA BULUŞTU KOCAELİ’NİN KADIN YAZARLARI İKTAV’DA BULUŞTU
Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı...
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 22-28 Ocak 2024...

Haberi Oku