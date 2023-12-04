OTOMOBİL:
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240 Kişilik Ekiple Elektrikli Araçların Yardımına Koşuyor!

Ülkemizde yaygın hizmet ağıyla öne çıkan Asistans şirketi Tur Assist, elektrikli araç dünyasına adapte olarak Elektrikli Araçların yardımına koşmaya başladı. Sahadaki 2 bin 500’ü aşkın tedarikçisi ve 240 kişilik Operasyonel ekibiyle detaylı eğitimlerini tamamlayan RS Otomotiv Grubu çatısı altındaki Tur Assist’in Genel Müdürü Timur Selçuk Turan “Herhangi bir arıza anında, elektrikli araçların yedek lastik değişiminden, çekilmesine kadar hızlı ve doğru müdahalede bulunmak, hem can güvenliğini korumak için hem de yeni nesil bu araçların zarar görmesini engellemek adına çok önemli. Tüm ekibimiz, Seviye-1 elektrikli araç eğitimini tamamladı ve hizmet sağlayıcılarımızın kullandığı ekipmanları da elektrikli araç yardımına uygun hale getirdik. Türkiye’nin Elektrikli Araç Asistanı konumuna ulaştık.” açıklamasında bulunuyor.

240 Kişilik Ekiple Elektrikli Araçların Yardımına Koşuyor!

04 Aralık 2023 Pazartesi 10:40

Ülkemizde 1996 yılından bu yana asistans sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Tur Assist, her geçen gün pazardaki payı artan Elektrikli araçlara yol yardımı için yeni döneme adapte oluyor. İlk etapta Seviye-1 eğitimi alan 2 bin 500’ü aşkın tedarikçisi ve 240 kişilik operasyonel ekibiyle Elektrikli araç dünyasına yol yardımı konusunda hazırlıklarını tamamlayan şirket, Elektrikli araçların özellikle arıza sonrası çekici tarafından çekilme prosedürleriyle ilgili olarak da bilgiler paylaştı. Ayrıca Tur Assist, şarjın tamamen tükenmesi sebebiyle yolda kalan Elektrikli araçlara da Mobil şarj desteği sağlamak üzere çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirtti.


“Türkiye’nin Elektrikli Araç Asistanı” konumundayız.

 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan "Elektrikli araçlar yapıları gereği geleneksel araçlardan daha farklı. Artık yollarda yaklaşık 55 bin elektrikli aracın varlığından söz edebiliyoruz. Yolda kalan bir elektrikli aracın çekici ile çekilmesi söz konusu olduğunda, ahtopot olarak tabir ettiğimiz çekici kolları ile kaldırılarak, düz yataklı bir çekici üzerine konulması en iyi çözüm. Yine lastik değişiminde dahi belirli prosedürleri atlamak yüksek voltaj riskini de beraberinde getirebiliyor. Bu araçların yardım esnasında zarar görmemesi gerekiyor. Tüm ekibimiz Elektrikli araç eğitimleri alıyor ve almaya devam edecek. Hizmet sağlayıcılarımızın kullandığı Ekipmanları da elektrikli araç yardımına uygun hale getirdik. Türkiye’nin Elektrikli Araç Asistanı konumuna ulaştık.” dedi.



İHA
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