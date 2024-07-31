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D-650'de korku dolu anlar: Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü

Bariyerlere çarparak devrilen tır karşı şeride geçti: 1 yaralı

D-650'de korku dolu anlar: Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü

31 Temmuz 2024 Çarşamba 20:23


 
 Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan ve devrilerek karşı şeride geçen atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü. Kazayı sürücü hafif yaralı atlattı.   
  Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Yeni Sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan M.G. kontrolündeki 26 LE 545 plakalı atık kağıt yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrularak karşı şeride geçen, aydınlatma direği ve ağaçlara da çarptıktan sonra devrilen tır alev aldı. Bir anda adeta alev topuna dönen tırın sürücüsü kazayı hafif şekilde yaralı atlattı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
  Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tırdan geriye hurda yığını kaldı. Bölgede bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 
                          


İHA
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