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Ecel direksiyon başında yakaladı

Düzce'de traktör kullanmak için direksiyon başına geçen Salih Helvacı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ecel direksiyon başında yakaladı

11 Temmuz 2024 Perşembe 16:48

Olay, Gümüşova ilçesi Adaköy'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre yakın zamanda anjiyo olan 61 yaşındaki Salih Helvacı'nın, Kahveler Yanı mevkisinde park halinde bulunan ağaç yüklü traktörü kullanmak için direksiyona geçtiği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Helvacı'yı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Helvacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.  
  Bölgede yapılan incelemenin ardından Salih Helvacı'nın cenazesi morga kaldırıldı.  
             


İHA
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