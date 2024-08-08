OTOMOBİL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı

08 Ağustos 2024 Perşembe 19:52



  Kaza, TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Gültepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 31 AA 371 plakalı tır, 54 DE 086 plakalı otomobil ile 27 LM 817 ve 07 PS 762 plakalı 2 şehirler arası otobüs zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 15 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. 
  Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis tek şeritten yolu trafiğe açtı. Araçlar kaza sebebiyle hasar alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
Kazayı anlatan otomobil sürücüsü, "Önce otobüsler birbirine sonra bize vurdu. Bizde savrulup tıra vurduk.  4 araç kazaya karıştı. Bizde çok şükür yaralı yok" dedi.  
                              


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile...
Tır ile otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı Tır ile otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan...
D-650'de korku dolu anlar: Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü D-650'de korku dolu anlar: Atık kağıt yüklü...
Virajı alamayan kağıt rulo yüklü tır devrildi: 1 yaralı Virajı alamayan kağıt rulo yüklü tır devrildi:...
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın...

Haberi Oku