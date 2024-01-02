Ülke Ekonomisine 1,5 Milyar TL Tasarruf Sağladı!

Kurulduğu günden bu yana “önce onarım” felsefesiyle ülke ekonomisine 8 Milyar TL’lik tasarruf sağlayan RS Servis, mobil parça onarımı hizmetiyle 2023 yılında ülke ekonomisine toplam 1 milyar 535 milyon 536 bin 453 TL tasarruf sağlamış oldu. Bir otomobil parçasının değişmesi yerine özel tekniklerle onarımı sayesinde ortalama yüzde 86 tasarruf sağladıklarını söyleyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Grup şirketlerimiz arasında amiral gemisi konumundaki RS Servis, 2023 yılında 195 bin 800 adet parçanın onarımını gerçekleştirerek ulaşılması zor bir başarıyı elde etti.” açıklamasını yaptı.

15 seneden bu yana oto hasar onarımlarında yüzde 80'in üzerinde tasarruf sağlayarak özel oto servislerinin lideri olmaya devam eden RS Servis, mobil parça onarım hizmetlerinde yüzde 58’lik pay ile sektördeki liderlik konumunu sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük özel servis ağı olarak otomotiv sektöründe ciddi bir rol üstlenen RS Servis, sigortacılık sektörüne de katma değer sağlamaya devam ediyor.





Mobil parça onarımıyla 2023 yılında 1,5 milyar TL tasarruf sağladı





RS Servis, mobil parça onarımı hizmetiyle, kaza sonrası hasar alan parçaların değişimi yerine özel tekniklerle onarımı yoluna giderek, ülke ekonomisine 2023 yılında 1 milyar 535 milyon 536 bin 453 TL tasarruf sağladı. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı konuyla ilgili olarak “15 yılda ülkemize sağladığımız tasarruf katkısı 8 Milyar TL’yi geçmiş durumda. Analizlerimize baktığımızda 2023 yılında toplam 195.800 adet parça onarımı gerçekleştirdiğimizi ve tasarruf oranımızın yüzde 86’ya ulaştığını görüyoruz. Amiral gemimiz RS Servis, bu yıl da ulaşılması zor bir başarıyı elde etmiş oldu.” dedi.