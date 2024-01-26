Deniz Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi 15 Mart'ta Yapılacak

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesinin ihalesinin 15 Mart'ta TOKİ tarafından yapılacağını açıkladı.

Derince Belediyesi, Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yenikent Mahallesi'nde yeni bir yaşam başlamıştı. Bölgede inşa edilen 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni yaşam alanı ile 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturan Derince Belediyesi, ikinci dönüşüm projesini ise Deniz Mahallesi’nde gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün girişimleriyle gerçekleşen ve 3 etaptan oluşan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin en önemli adımlarından biri daha atılarak, ihale tarihi belirlendi. Hak sahipleri ile anlaşmaların sağlanarak, yıkım işleminin tamamlandığı dönüşüm projesinde ihale sürecinin başlamasıyla ilgili müjdeli haber Başkan Aygün’den geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Başkan Aygün, burada yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Aygün, "Milletvekilimiz Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'u ziyaret ettik. Sayın Başkanımızdan Deniz Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm projemizin ihalesinin 15 Mart tarihinde yapılacağının müjdesini aldık. Derince'mize hayırlı olsun" dedi.

Kentsel dönüşümün birinci etabı olan Deniz Mahallesi Makasbaşı mevkiindeki yaklaşık 28,8 dönümlük alanda yapılan çalışma ile 173 bağımsız bölüm yıkılırken, yerine yapılacak 217 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilecek. 15 Mart tarihinde yapılacak ihale kapsamında bölgeye 241 konut ve 38 dükkan inşa edilecek.

İHA