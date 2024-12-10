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Kocaeli'de traktör devrildi: Karı kocayı ölüm ayırdı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybederken, karısı yaralandı.

Kocaeli'de traktör devrildi: Karı kocayı ölüm ayırdı

10 Aralık 2024 Salı 11:15

 Kaza, Kandıra ilçesi Sarıcaali Mahallesi Çiller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Rahmi Özkan'ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Osman Rahmi Özkan ile eşi Leyla Özkan devrilen traktörün altında kaldı. Leyla Özkan, durumu cep telefonu ile yakınlarına bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman Rahmi Özkan, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
  Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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