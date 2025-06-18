KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması gençlerin yoğun ilgisiyle başladı

KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nın açılışında, teknolojide yarışan gençlerin heyecanına ortak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Burada geleceğin Türkiye’sini, geleceğin Kocaeli’sini, yükselen bir şehri görüyorum” dedi.

BU YIL KATILIM ÇOK YÜKSEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda üçüncüsü düzenlenen KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nın açılış programına katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen yarışmaya 10 kategoride 440 takım katıldı. Katılımcı sayısının 1300’e ulaştığı KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’na ilgi bu yıl çok yüksek oldu.

BÜYÜKAKIN GENÇLERİ KEYİFLE İZLEDİ

KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nın açılış programına katılan Başkan Büyükakın teknolojiye yön veren gençlere başarılar diledi. Yarışmacılarla bir araya gelen Büyükakın, kategorilerde yarışan tüm öğrencileri ilgiyle takip etti. Teknolojide yarışan gençleri izlemekten büyük keyif aldığını belirten Başkan Büyükakın, burada geleceğin Türkiye’sini ve Kocaeli’sini gördüğünü ifade etti.

“YARININ DÜNYASINA HAZIRLIYORUZ”

Başkan Büyükakın konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Okuma yazma bilmenin kıymetli olduğu bir dönemden geleceğin dünyasında kodlama bilmenin vazgeçilmez bir özellik olduğu dünyaya doğru seyahat ediyoruz. Kodlamayı bilmeyenin geleceğin dünyasında yeri olmayacak. Burada okullarımıza kodlama sınıfları yaparak, sizleri bu yarışmaların içinde rekabetçi bir ortama sokarak yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz. Tek amacımız var; yarının dünyasında daha rekabetçi, yenilikçi ve yaratıcı zihinler olarak en üst sıralarda yer almanız.

“330 OKULA KODLAMA SINIFI AÇTIK”

Bu yarışmalarla birlikte yarının dünyasında yazılım ve donanım geliştirme konusunda önemli yerlere geleceğinize inanıyoruz. 330 tane okulumuza kodlama sınıfları kurmamızın nedeni bu. Akademi Liselerimizde, Bilgievlerimizde, kodlama atölyelerimizde bütün bu organizasyonları yapmamızın sebebi bu. Çünkü geleceğin dünyası buradan geçiyor. Bu yarışmalarla yarının teknolojileri gelişiyor. Sizlerin arasından Aziz Sancarların çıkacağı günleri ümit ediyoruz.

“GELECEĞİN KOCAELİ’Sİ BURADA”

Burada önemli olan yarışmanız, cesaret etmeniz ve akıl teri dökmenizdir. Buradaki başarıdan dolayı hem sizleri hem de sizlerin takımını yöneten eğiticilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Burada geleceğin Türkiye’sini, geleceğin Kocaeli’sini, yükselen bir şehri görüyorum. Gençlerimizin yarınların dünyasında yapacağı yeni keşifleri yaratıcı buluşları görüyorum. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum.”

AKMANŞEN’DEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yarışmalarda gençleri ilgiyle takip ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise öğrencilerin bu tür yarışmalarda yeteneklerini ortaya koyduğunu ifade etti. Çocukların teknolojiye kattığı değer ile geleceği şekillendirdiğini belirten Akmanşen, bu imkânı öğrencilere sunduğu için eğitim ailesi adına Büyükşehir Belediyesi’ne ve destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

ÖDÜLLER PERŞEMBE GÜNÜ VERİLECEK

Üç gün sürecek KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda; Temel Çizgi İzleyen (ortaokul), İleri Çizgi İzleyen (lise), Hızlı Çizgi İzleyen (ortaokul), Micro Sumo (ortaokul, lise), Mini Sumo (lise), Robot Futbolu (ilkokul, ortaokul), Robot Dans (ilkokul, ortaokul), Sıfır Atık Temiz Körfez (lise), Hedefi Bul (lise) ve Tozkoparan Kocaeli olmak üzere 10 kategori bulunuyor. Yarışmaların sonucunda 19 Haziran Perşembe günü dereceye giren takımlara ödülleri verilecek. Yarışmada birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler ise 10 bin TL ödül kazanacak.





(Ömer İLGEÇ)



