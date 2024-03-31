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Başkan Bıyık: “Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin“

Oyunu kullanan Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "5 yıl boyunda ortaya koyduğumuz çalışmaları ve önümüzdeki dönem için planladığımız yatırımları kampanya sürecinde kapı kapı gezerek anlattık. Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin" dedi.

Başkan Bıyık: 'Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin'

31 Mart 2024 Pazar 15:19


  Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ikamet ettiği Darıca Emek Mahallesinde bulunan Halide Edip İlkokulu’ndaki 1164 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Annesi Fadime Bıyık, Eşi Havva Bıyık ve çocukları Tuba ve Büşra Bıyık ile birlikte oy kullanan Başkan Muzaffer Bıyık, "Güzel bir kampanya dönemi geçirdik. 5 yıl boyunda ortaya koyduğumuz çalışmaları ve önümüzdeki dönem için planladığımız yatırımları kampanya sürecinde kapı kapı gezerek anlattık. Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin. Biz de demokrasimizin gereğini yaparak oyumuzu kullandık. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Milletimizin iradesine, sağduyusuna güveniyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve Darıca’mız için hayırlı, uğurlu olsun. Kazanan ülkemiz, milletimiz ve Darıca olsun" dedi. 
  Oyunu kullandıktan sonra okulda bulunan sınıfları da gezen Başkan Muzaffer Bıyık, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti. 
                                       


İHA
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