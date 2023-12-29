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BBP'den Kandıra Çıkarması

Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Şerafettin Akdemir, Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, il Başkanı Kaan Şengil ve beraberindeki heyet Kandıra'ya çıkarma yaptı.

BBP'den Kandıra Çıkarması

29 Aralık 2023 Cuma 09:51

 Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Şerafettin Akdemir, Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, il Başkanı Kaan Şengil ve beraberindeki heyet Kandıra'ya ziyarette bulundu. Heyet ilk önce Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile Kandıra ilçe Emniyet Müdürü Coşkun Kartal'ı makamında ziyaret etti. Keyifli geçen sohbette Metehan Küpçü devletin yanında olduklarını ifade etti.  
 BBP heyeti daha sonra AK Parti ilçe Başkanlığı ile MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gerçekleşen toplantıda yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet son olarak esnaflarla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. 
  Kandıra'da olmaktan keyif aldıklarını ifade eden Metehan Küpçü, "Yerel seçime dair çalışmalarımız, bölge ziyaretlerimiz devam ediyor. Esnafı da ziyaret ederek talep ve önerileri dinledik. İttifak ortaklarımız ile fikir alışverişinde bulunduk. Milletimize ve devletimize olan bağlılığımız tamdır. Her daim devletimizin yanındayız. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 12 askerimizi rahmetle yad ediyor, devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Devletimizin hain terör örgütünün kökünü kazıyacağına inancımız tamdır" dedi. 
                                  


İHA
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