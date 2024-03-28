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POLİTİKA:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son miting için Kocaeli'de

31 Mart Yerel Seçimlerinin son mitingini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’de yapacak. Bu seçim döneminin ilimizdeki ilk ve son miting olan Büyük Kocaeli Mitingi’ne 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Bursa mitinginden sonra Kocaeli’ye gelecek olan Erdoğan, saat 15.00’te vatandaşlarla buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan son miting için Kocaeli'de

28 Mart 2024 Perşembe 13:40

 ALAN HAZIRLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nin önündeki otopark alanında Büyük Kocaeli Mitingi yapılacak. Seçimsürecinde Erdoğan’ın 50’nci ve son il mitingi olan Kocaeli mitingi için AK Parti teşkilatları tüm hazırlıkları tamamladı. Alanda sahne kuruldu, güvenlik önlemleri alındı, ulaşımdan vatandaşların alana giriş yapacağı kapılara kadar her şey hazır hale getirildi. Alanın çevresi AK Parti bayrakları ile süslendi.
ÇALIŞMALAR TAMAM
Erdoğan’ın, Bursa mitingini bitirdikten sonra saat 15.00’te Kocaeli’ye geleceği miting için AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 100 bin kişi hedefini verdi. Miting için 12 İlçe ve il teşkilatında kurulan miting komisyonu ilçe ilçe katılım hedeflerini tutturmak için çalışmalarını tamamladı. Tüm ilçelerden gelecek vatandaşlar alana belirlenen iki ayrı noktadan giriş yapacak. Yoğunluk nedeniyle alanda olası bir kaza karşısında hemen müdahale edecek sağlık ekipleri için çadırlar da hazırlandı.
348 GÜN SONRA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar yapılan seçimlerde her zaman Kocaeli’de miting yaptı. En son 14-28 Mayıs Genel Seçimleri için 15 Nisan’da Kocaeli’ye gelen Erdoğan, burada Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı. Aradan geçen 348 günün ardından yeniden Kocaeli’ye gelecek olan Erdoğan’ı partililer ve vatandaşların coşku ile karşılaması bekleniyor.
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