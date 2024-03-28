Cumhurbaşkanı Erdoğan son miting için Kocaeli'de

31 Mart Yerel Seçimlerinin son mitingini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’de yapacak. Bu seçim döneminin ilimizdeki ilk ve son miting olan Büyük Kocaeli Mitingi’ne 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Bursa mitinginden sonra Kocaeli’ye gelecek olan Erdoğan, saat 15.00’te vatandaşlarla buluşacak

ALAN HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün Kocaeli

Kongre Merkezi’nin önündeki otopark alanında Büyük Kocaeli Mitingi yapılacak. Seçim

sürecinde Erdoğan’ın 50’nci ve son il mitingi olan Kocaeli mitingi için AK Parti

teşkilatları tüm hazırlıkları tamamladı. Alanda sahne kuruldu, güvenlik önlemleri alındı, ulaşımdan vatandaşların alana giriş yapacağı kapılara kadar her şey hazır hale getirildi. Alanın çevresi AK Parti bayrakları ile süslendi.

ÇALIŞMALAR TAMAM

Erdoğan’ın, Bursa mitingini bitirdikten sonra saat 15.00’te Kocaeli’ye geleceği miting için AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 100 bin kişi hedefini verdi. Miting için 12 İlçe