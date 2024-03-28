Cumhurbaşkanı Şaşkına Döndü

31 Mart yerel seçimleri öncesi son mitingini Kocaeli'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki metrelik boyuyla Kartepe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Kocaman'ı yanında görünce şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek Kocaman'a takıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi düzenlediği mitinglerin finalini Kocaeli'de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Konuşmasının sonunda ise Erdoğan, ilçe adaylarını tek tek sahneye çağırdı. İki metrelik boyu ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı yanında gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek başkan Kocaman'a takıldı.

O anlar alanda bulunanları gülümsetti.

İHA