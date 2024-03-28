Kocaeli’ye 21 yılda 305 milyar liralık yatırım

31 Mart yerel seçimleri öncesi son mitingini Kocaeli’de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre yapılan yatırımları açıkladı. Erdoğan, 21 yılda Kocaeli'ye 305 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını ifade etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi miting finalini Kocaeli’de yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente yapılan yatırımları tek tek açıkladı. Son 21 yılda Kocaeli'ye 305 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Eğitimde 12 bin 941 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 18 bin 538 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık, 57 spor tesisi inşa ettik. Bunlar arasında 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu, 1328 kişilik Kartepe Öğrenci Yurdu ve 192 kapasiteli İzmit Sporcu Kamp Eğitim Merkezi de var. Kocaeli'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,75 milyar tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere, toplamda 3 bin 71 yataklı 22 hastane dahil, 93 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Hala 200 yataklı Çayırova ve 250 yataklı Gölcük Devlet Hastanesiyle 9 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ kanalıyla 12 bin 506 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 7 bin 230 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde 42 bin 334 adet konut ve ticaret alanını dönüştürdük, 3 bin 545'de bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Kocaeli'deki 14 millet bahçesi projesinden 9'unu tamamladık, 4'ünün yapımı, birinin de projelendirme çalışmaları devam ediyor” dedi.

Ulaşımda 151 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini toplamda 376 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, “İstanbul-İzmir otoyolunu, Osmangazi Köprüsünü ve Kuzey Marmara Otoyolunu şehrimize kazandırdık. TEM Otogar Köprülü Kavşağını inşa edip, trafiğe açtık. Derince Limanı, D-100 ve TEM Otoyolu bağlantısını 2025'de tamamlayacağız. İzmit Doğu Kavşağından Kavacık Kavşağına kadar bu kesimdeki TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında üstyapı onarım çalışmalarına başladık. İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun 18 kilometresini tamamladık, kalan kesimlerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Yalova-İzmit Otoyolu proje çalışmalarını başlattık. Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla Otogar-Kuruçeşme Tramvay Hattını ve Kartepe Teleferik Hattını hizmete aldık. Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin ihale hazırlıklarını da yapıyoruz. Yapımı devam eden Gebze Organize Sanayi Bölgesi Darıca Metro Hattını da Marmaray'a entegre edeceğiz. Şehrimize Karamürsel, Kızderbent ve İhsaniye barajlarını 4 sulama tesisi, 10 taşkın koruma tesisi kazandırdık. Kocaelili çiftçilerimize 5,5 milyar lira destek verdik. Sanayi ve teknolojide 6 OSB, 2 endüstri bölgesi, 5 teknopark, 136 Ar-Ge ve 17 tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Kocaelili işverenlerimize yaklaşık 24 milyar lira tutarında pirim desteği verdik. İlimizdeki aktif sigortalı sayısı 276 binden 786vine çıktı. Enerjide Kocaeli'nin tüm ilçelerine doğalgaz arzını sağladık” ifadelerini kullandı.

İHA