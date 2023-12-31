2023'te 4 Bin 209 Sokak Hayvanı Sıcak Yuvaya Kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 17 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 4 bin 209 sokak hayvanı (kedi-köpek) sahiplendirildi.

14 bin 940 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, yıl boyunca haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 10 bin 615 köpek, 4 bin 325 kedi kısırlaştırıldı. Yetkililer, kısırlaştırma ameliyatı sırasında tüm bakımların yapıldığını özellikle kuduz aşısı, dış parazit ile iç parazit tedavilerin uygulandığı belirtti. Ayrıca ameliyat sırasında sokak hayvanlarına numaralı kulak küpesi takılıyor. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında misafir edilen sokak hayvanı iyileştikten sonra alındığı yere geri bırakılıyor. Yetkililer kulağında küpesi olmayan veya saldırgan köpek görüldüğünde hemen ilçe belediyesinin aranması gerektiğini belirtiyor.

4 bin 209 sokak hayvanı sahiplendirildi

2023 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 17 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 4 bin 209 sokak hayvanı sahiplendirildi. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

Hayvanseverlere 106 bin 500 kilo kedi, köpek ve yavru maması dağıtımı yapıldı

Sokak Hayvanlarına yönelik birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Projesiyle minik dostların tüm bakımlarını üstleniyor. Merkezde kanserden en ufak hastalıklara kadar tüm bakımları yapan Büyükşehir ekipleri sokak hayvanları konusunda Türkiye'ye öncü olurken merkezleri yıl boyu 8 bin 914 vatandaş ziyaret etti. Büyükşehir belediyesi soğuk havanın kendini hissettirmesi ve kar yağışı ile birlikte kendilerini zor günler bekleyen sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor. Bu kapsamda sağlık ve sosyal hizmetler dairesi başkanlığı ekiplerince ilçe belediyelere 16 bin 785 kilo kedi maması, 27 bin 555 kilo köpek maması ve 8 bin 145 kilo yavru köpek maması, toplamda 52 bin 485 kilo mama dağıtıldı. Şehrin dört bir yanındaki hayvanseverlere de 106 bin 500 kilo kedi, köpek ve yavru maması dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca 2023 yılında kırsal alanda bir araç, 2 personel ile 55 noktada da 4 bin 125 kilo mama kullanılarak besleme çalışmaları yapıldı.

İHA