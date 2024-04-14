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Akademik Yolculukta En Büyük Destek KO-MEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), üniversite öğrencilerinin en büyük destekçisi oluyor.

Akademik Yolculukta En Büyük Destek KO-MEK

14 Nisan 2024 Pazar 21:24

 
 KO-MEK, üniversite öğrencilerine meslek ve sanat alanında ücretsiz eğitimler vererek birçok fırsat yakalamalarına imkan sağlıyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca 44 kurs merkezinde alanında uzman usta eğitmenlerle çalışmalarına devam eden KO-MEK’i üniversite öğrencileri sık sık ziyaret ederek bilgi alıyor. Kendi alanlarında yardımcı kurslar almak isteyen üniversite öğrencileri, uygun branşlara kayıt yaptırıyor. 
 Teknoloji alanında son sistem altyapı ve araç gereçlerle kursiyerlerine eğitim veren KO-MEK, alanında uzman eğitmenlerle ihtiyaca göre modül oluşturuyor. KO-MEK ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitimi vermek, işgücüne geçişi kolaylaştırmak, istihdama katkı sağlamak gibi üniversite öğrencilerine çeşitli şekillerde yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca verilen eğitimlerde öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamalarına, hayallerinin peşinden gitmelerine ve yeni beceriler edinmelerine yardımcı olarak istihdam edilebilirliklerini ve kişisel gelişimlerini artırmalarını sağlıyor. 
 KO-MEK üniversite öğrencilerine yönelik özellikle yabancı dil branşlarında verdiği eğitimlerle en büyük destekçileri oluyor. 
 Uzaktan eğitim merkezi UZEM ile verilen online eğitimlerle de her ay birbirinden önemli birçok ders üniversite öğrencileri ve isteyen vatandaşlarla buluşuyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin derslerine yönelik takviye niteliğinde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere her ay binlerce kişi katılıyor. 
                                     


İHA
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