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Asgari ücrette tek zam dönemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yılda bir defa zam yapılacağını belirtti.

Asgari ücrette tek zam dönemi

23 Kasım 2023 Perşembe 14:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024’te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi. Bakan Işıkhan,”Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, “31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete‘de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü” dedi.

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