GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık: "Gençlerle Aramızda Her Zaman Abi-Kardeş İlişkisi Olacak

Gençlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizim Darıca'nın gençleriyle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak.

Başkan Bıyık:

14 Şubat 2024 Çarşamba 11:49

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.   
 Programdaki konuşmasında, gençleri önemsediklerini ve her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediye Başkanı ve bir ağabeyiniz olarak sizleri çok seviyor ve önemsiyorum. Bizim Darıca'nın gençleriyle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spordan eğitime ve kültür sanata kadar Darıca'da gençler istedikleri her alanda en iyi eğitimi alabilsin diye spor kompleksleri, sanat akademileri, kültür sanat merkezleri inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerin elinden tutmaya ve yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz" dedi. 
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Darica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Markette Mide Bulandıran Görüntü: Ambalajı Kurtlanmış Süt Ürünü Çıktı Markette Mide Bulandıran Görüntü: Ambalajı Kurtlanmış...
Belediye Personellerine Türkiye'nin Güzelliklerini Anlattılar Belediye Personellerine Türkiye'nin Güzelliklerini...
Tersane Personellerine Yangın Eğitimi Tersane Personellerine Yangın Eğitimi
Başkan Çiftçi: Başkan Çiftçi: "İyi Ve Güzel İşler Yaptık"
KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE İLK KEZ KUTLANIYOR KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE İLK...
HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN GEBZE KONUŞMASINDAN ŞİİR TADINDA NOTLAR HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Markette Mide Bulandıran Görüntü: Ambalajı...
Gebze'de zabıta ekiplerinin marketlere yaptığı denetimde, son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler ile...

Haberi Oku