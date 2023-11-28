Başkan Bıyık : “Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız”

AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları tarafından, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık katıldı. Kadınların her alanda baş tacı olduğunu vurgulayan Başka Muzaffer Bıyık, “Bizim hem kadim medeniyetimizde hem de dinimizde kadının yeri çok önemlidir. Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Her türlü şiddetin kararlılıkla karşısında durmalıyız. Anne, eş ve kardeş olarak birçok yükü omuzlayan kadınlar her zaman başımızın tacıdır.





Kadınların toplum içindeki rolünü artıracak çalışmaların içerisinde ve destekçisi olmalıyız. Biz Darıca Belediyesi olarak her alanda kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onları desteklemek için projeler geliştiriyoruz. Üreten ve değer katan kadınların her zaman yanındayız. Projelerimizde kadınlara yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın mutlu olursa aile de mutlu olur. Mutlu kadın mutlu aile anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha toplumun temel yapı taşı olan kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum” dedi.











İHA