En önemli konunun deprem olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "En önemli meselemiz bu kentin depreme hazırlanması. Deprem ile ilgili araştırmaları bitirdik. 1999 yılından önce yapılan binalar çok kritik. Bu tarihten önce yapılan binaların tamamının taramasını inşaat mühendisleri odası ile bitirdik. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi nelere bakılması gerektiğini biliyor. Hepsini taradılar ve tamamıyla ilgili dönüşüm çalışması başlayacak. Bu şehri depreme hazırlamak için kolları sıvayacağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Esnaf ve Sanatkâr Buluşmaları” Körfez ilçesiyle devam etti. Esnafların taleplerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez’deki buluşmada insana dokunan hizmet ve eserleri hayata geçirdiklerini belirtti. Ortak hedefler için çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu toplantılar ile hem ilçede yapılan işleri anlatıyoruz hem de sizlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Körfez’deki en önemli meselelerden birisi Barbaros Mahallesinin kentsel dönüşümüydü. Bu proje yoluna girdi ve devam ediyor. Diğer konumuz altyapının bitirilmesiydi. Altyapı zahmetli bir iş. Aslında doğru olan şu küresel ısınma olarak baktığınızda şehirlerin çok büyük tehdit altında olduğunu biliyorsunuz. 2050 yıllarına gidildiğinde dünya nüfusunun yüzde 70’e yakını metropoller de yaşayacak. Kocaeli’de artık bir anlamda metropol. Böyle bir metropol de o şehrin gıda güvenliğinin ve alt yapısının sağlanması da çok ciddi anlam taşıyor. Doğal afetleri düşündüğünüzde bambaşka bir yere gidiyorsunuz. Aklımızın bir ucunda afetlerle ilgili önlemlerin de olması gerekiyor” diye konuştu.

"Kuzey metrosu projesi geliyor"

Körfez’in alt yapısını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Başkan Büyükakın, ilçedeki trafik yükünü hafifletecek “Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapım” projesinin geldiği noktayı anlattı. Bölgede büyük kavşak yapıldığını belirten Başkan Büyükakın, "O kavşak Körfez’in yukarıya bağlantısını sağlayacak. Allah’ın izniyle orası da bitiyor. Diğer yandan hat 41 dediğimiz ana toplama hattının da kararı alındığında toplu taşıma rahatlayacak. Diğer yandan kuzey metrosu projesi geliyor. Derince, İzmit ve Kartepe’ye giden proje 35 kilometrelik hattan oluşuyor. İlk etapta 26-27 kilometrelik raylı sistem hattı yapılması planlanıyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı, yatırım programına alındı. Yatırım programında işin bitiş süresi 5 yıl görünüyor" şeklinde konuştu.

"1999 yılından önce yapılan binalar çok kritik"

En önemli konunun deprem olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "En önemli meselemiz bu kentin depreme hazırlanması. Deprem ile ilgili araştırmaları bitirdik. 1999 yılından önce yapılan binalar çok kritik. Bu tarihten önce yapılan binaların tamamının taramasını inşaat mühendisleri odası ile bitirdik. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi nelere bakılması gerektiğini biliyor. Hepsini taradılar ve tamamıyla ilgili dönüşüm çalışması başlayacak. Bu şehri depreme hazırlamak için kolları sıvayacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Büyükakın, esnafın sorularına cevap vererek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İHA