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Başkan Büyükakın: Kalplere Dokunuyoruz

Başkan Büyükakın, Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuba Özbay ve üyelerini makamında konuk etti

Başkan Büyükakın: Kalplere Dokunuyoruz

30 Kasım 2023 Perşembe 12:10

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuba Özbay ve üyelerini makamında konuk etti. “Büyükşehir Belediyemizin engelli hizmetleriyle bire bir görüşüyor ve çalışıyoruz” diyen Özbay, “Erişilebilirlik konusunda şehrimiz adına daha neler yapabiliriz bunun için çaba gösteriyoruz” ifadesiyle Başkan Büyükakın’a sağlık ve sosyal hizmetler noktasında hizmetleri için teşekkür etti. Engelli hizmetlerine dönük hizmet ve projeleri yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın ise “STK’lar başta olmak üzere gönüllü hizmetleriyle bu alanda çok önemli işler ortaya koyulduğunuzu yakından biliyorum. Bu konudaki duyarlılığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Engelli hizmetleri başta olmak üzere sağlık ve sosyal hizmetlerde yapılan her proje çok kıymetlidir. Bunun STK oluşumları yani gönüllülerin eliyle yapılması çok daha kıymetli hale getiriyor” dedi.

 

ENGELLİ DOSTU ŞEHİR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün yaklaştığına da dikkat çekilen görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin engelli dostu şehir anlayışıyla ortaya koyduğu projeler üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Av. Özbay ile beraberindekiler, Başkan Büyükakın’a önerilerini ve tespitlerini de ifade ederken, ortak akılla şehre dair engelli hizmetleri noktasında çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

 

SANAT İÇİN BENDE VARIM PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’deki diğer belediyelere örnek niteliğindeki ‘Sanat İçin Ben de Varım’ projesinin festivalinin de çok kıymetli olduğunun altı çizilen görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine dönük daha fazla nasıl katkı verilebilir bu konu üzerine de çalışmalar yapılacağı dile getirildi. Ziyarette sosyal belediyecilik alanında çok önemli çalışmalarının olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu alanda da gönül belediyeciliğiyle hareket ediyoruz. Kalplere dokunuyor, eksiklikleri tamamlıyoruz. Durmadan çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


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