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Başkan Büyükakın, STK'ların Afet Yönetimindeki Rolüne Vurgu Yaptı

Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemşeri derneklerinin kültürel faaliyetlerin yanı sıra afete yönelik çalışmalar da yapmasını istedi.

Başkan Büyükakın, STK'ların Afet Yönetimindeki Rolüne Vurgu Yaptı

02 Ocak 2024 Salı 20:22

 
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Feti Kapan, Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Selami Kolcu, Düzce Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Faruk Çakmak, Sarıkamışlılar Dernek Başkanı Burhanettin Özçelik ve yönetimlerini ayrı ayrı konuk etti. 
 Kentler için sivil toplum kuruluşlarının önemine değinildiği görüşmelerde özellikle deprem ve deprem sonrasına dair görüş alışverişi yapıldı. 
 İnsani yardımdan arama kurtarmalara, deprem öncesi bilgilendirmelerden birçok alanda sivil toplum kuruluşlarının varlığının hissedildiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşlarımız artık bu alanda çok iyi noktalara geldi. Uluslararası boyuta ulaşan derneklerimiz var. Kocaeli’de de birçok derneğimiz arama kurtarma ve insani yardım noktasında önemli adımlar attı. Bunu da çok önemsiyoruz. STK’larımızın kültür, sanat, gençlik, kadın, spor gibi başlıkların yanı sıra deprem başlığıyla yakından ilgilenmeleri, biz neler yapabiliriz sorusuna cevap aramalarını çok kıymetli görüyoruz. Hemşehri derneklerimiz elbette kültürlerinin gelecek kuşaklara taşınması noktasında aktif çalışacaklar. Bunun yanında deprem ve afet sonrası yönetimine dönük çalışmalar yapmalarını da arzu ediyoruz. STK'ların farklı kurum ve kuruluşlarla çok daha iyi koordineli çalışması gerektiğini de ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
                               


İHA
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