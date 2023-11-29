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Başkan Büyükgöz: "Bizler Reklamdan Değil, Hizmetten Anlarız"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hizmet verdiğimiz 4,5 yılda zaman zaman 'Hizmetleri yapıyorsunuz ancak anlatmıyorsun' eleştirileri aldık.

Başkan Büyükgöz:

29 Kasım 2023 Çarşamba 13:42

Değerli misafirlerimiz bizler reklamdan PR'dan anlamayız. Bizler hizmet etmekten anlarız" dedi.   
 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sağlam İşler" hizmet sunumlarına devam ediyor. Başkan Büyükgöz'ün son konukları Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin Gebze İlçe Teşkilatı oldu. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen programında Cumhur İttifakı ortağı MHP Gebze İlçe Teşkilatı ile buluşan Başkan Büyükgöz, hizmetlerini anlattı. Büyükgöz, "Sağlam işlerimizi bir sunum eşliğinde anlatırken bizlerle aynı heyecanı paylaşan ve programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız'a, MHP İl ve İlçe yönetimlerine, teşkilatlarına ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. 2019 yılında Cumhur İttifakı olarak uğun birliğimizin nişanesi olarak buradayız. O günlerde bizlere güvenerek bu görevi teslim ettiniz" dedi. 
   
 "Gebze'de sessiz bir devrim yaptık" 
 Başkan Büyükgöz, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 "Bu kentin yönetimini Cumhur İttifakı iradesi adına idare edeceksin dediniz. Peki biz bu emaneti hangi duygular ile devraldık. Hakka, hukuka uygun tüm milli değerlerimize uygun olarak yönetmek üzere devraldık. Peki sağlama aldık mottosu aslında çok iddialı bir motto. Biraz sonra sunumda da anlatacağız inşallah. Burada neler olup bittiğini nasıl hizmetler yapıldığını, emanetinize nasıl sahip çıktığımızı anlatacağız. Hizmet verdiğimiz 4.5 yılda zaman zaman 'Hizmetleri yapıyorsunuz ancak anlatmıyorsun' eleştirileri aldık. Değerli misafirlerimiz bizler reklamdan PR'dan anlamayız. Bizler hizmet etmekten anlarız. Bu nedenle ki bu zaman kadar hiçbir eserimize temel atma töreni ya da açılış töreni yapmadık. Ama şunu söyleyebiliriz ki Gebze'de sessiz bir devrim yaptık" 
 MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız ise "Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'e teşkilatım ve partili kardeşlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde ilçemizde yapılan tüm çalışma ve hizmetler için teşkilatımız adına da Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. 
 Konuşmaların ardından Başkan Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde hizmet ve projelerin tanıtımını yaptı. 
  
                                      


İHA
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