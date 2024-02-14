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Başkan Çiftçi: "İyi Ve Güzel İşler Yaptık"

Bilgi evlerinde eğitim alan çocukların aileleriyle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Fiziki imkanlarımızı çocuklarımızın okul öncesine hazırlanması için revize ettik.

Başkan Çiftçi:

14 Şubat 2024 Çarşamba 09:41

Kadromuzu güçlendirdik ve bu yolu hep birlikte yürüdük. İyi ve güzel işler yaptık" dedi.   
 Çayırova Belediyesi'nin, ilçenin yarınlarını oluşturacak çocuklar ve gençlerin eğitim hayatını destekleyen çalışmalarla Türkiye'de örnek olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgi evlerindeki fiziki imkanları daha geliştirdiklerini ve bu sayede iyi ve güzel işlere imza attıklarını ifade etti. 
 Sadece öğrencilere değil, velilere yönelik meslek eğitim kurslarıyla da vatandaşların meslek sahibi olmalarına imkan sunduklarını belirten Çiftçi, "Yaklaşık 5 yıl boyunca gerek çocuk kulüplerimiz, gerekse de öğrencilerimize verdiğimiz eğitimler, spor kurslarımız ve yetişkinlerimize yönelik kurslarımızla 5 yıl boyunca yol yürüdük. Bu süreçte depremler ve covid süreci yaşadık, tüm bunlara rağmen 7’den 70’e ilçemizdeki her bireyimizin yanında olmaya gayret ettik. Biz bilgi evlerimizde 5 yıl önce göreve geldiğimizde bir şey hayal ettik. İstedik ki her bir bireyimiz devletin mümkünse bütün hizmetlerinden faydalansın, her bireyimiz ulaşmak istedikleri tüm hizmetlere ulaşsın. Biz çocuklarımızın ve öğrencilerimizin iyi bir şekilde geleceğe hazırlanmasını dert edindik. Fiziki imkanlarımızı çocuklarımızın okul öncesine hazırlanması için revize ettik. Kadromuzu güçlendirdik ve bu yolu hep birlikte yürüdük. İyi ve güzel işler yaptık. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe daha güzel hazırlanması için, şehrimizi imar, neslimizi ihya etmek için mücadele ettik. Güzel şeyler de başardık" dedi. 
                                       


İHA
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