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Başkan Çiftçi: "Şehrimizi Gençlerimiz İçin Geleceğe Hazırlıyoruz"

Gençlerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Sizleri çok seviyoruz ve bu şehri sizin için geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Başkan Çiftçi:

30 Kasım 2023 Perşembe 12:58

 Bünyamin Çiftçi, "Gençlik Buluşmaları" programıyla ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Başkan Çiftçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa çok sayıda genç katıldı. Gençlik Buluşmaları programı ilk olarak, Çayırova Belediyesinin 4,5 yılda hayata geçirdiği projeleri içeren sinevizyon gösterimiyle başladı. 
 Daha sonra gençlerle hitap eden Başkan Çiftçi, "Çayırova, bölgenin en genç ilçesi ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bizim için en değerli olan şey siz gençlerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yapılması gerekenleri konuşup bu noktada çalışmak. Hizmetimizin merkezinde canlılar var ve bütün canlılara merhamet ettiğimiz ölçüde merhamet göreceğiz. Siz gençlerimizi çok seviyoruz. Bu şehri sizler için geleceğe hazırlıyoruz ve bunun için de siz değerli gençlerimizin görüşleri bizler için çok kıymetli. Gençlerimizin geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmek için sizlerle istişareye büyük önem veriyoruz. Biz Çayırova’yı büyük bir aile olarak görüyoruz. Nüfusumuz düzenli olarak sürekli artıyor ve bunun için plan doğrultusunda çalışıyoruz. İnteraktif yönetime önem veriyor ve ilçe sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi. 
  Başkan Çiftçi, sözlerine şöyle noktaladı: 
 "Bugün burada bu kalabalığı görünce Çayırova’ya ve Çayırova'nın yarınlarına sizlerin ne kadar sahip çıktığını görüyoruz. Sizlerin varlığı bizlere çok büyük güç veriyor. Geleceğe kendini hazırlamak son nefese kadar olan bir süreçtir. Belediyenin yaptığı hizmetlerden iyi faydalanmanızı istiyorum. Sizlerin yanında kendimizi güvende hissediyoruz" 
                           


İHA
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