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Başkan Özlü: "Kocaeli'de Parmakla Gösterilecek Örnek Çalışmalar Yaptık"

Muhtarlarla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Geçirdiğimiz zor günlere rağmen büyük bir dayanışma örneği gösterdik ve birbirinden güzel işlere imza attık.

Başkan Özlü:

09 Şubat 2024 Cuma 09:53

 Kocaeli'deki ilçeler içerisinde parmakla gösterilecek örnek çalışmaları hep birlikte yaptık" dedi.   
 Başiskele Belediyesi Antik Köfte ve Restoran'da gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yasin Özlü, özverili şekilde çalışmalarını yürüten muhtarlara teşekkür etti. Pandemiden, küresel ekonomik krize ve depreme kadar birçok zorluğa rağmen el birliğiyle Başiskele'ye hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Muhtarlarımızla birlikte, görev süremiz boyunca ülke ve millet olarak geçirdiğimiz zor günlere rağmen büyük bir dayanışma örneği gösterdik ve birbirinden güzel işlere imza attık. Kocaeli’deki ilçeler içerisinde parmakla gösterilecek örnek çalışmaları hep birlikte yaptık. Başiskele'mizin her karşında alın teri olan değerli muhtarlarımızı gayretlerinden dolayı kutluyor, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. 
                                


İHA
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