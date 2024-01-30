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Başkan Söğüt: "İnsana Dokunan Projeler Yaptık

Muhtarlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'de birlikte güzel işlere imza attık.

Başkan Söğüt:

30 Ocak 2024 Salı 12:28

İnsana dokunan eser ve hizmetleri hayata geçirdik" dedi.  
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, muhtarlarla Tütünçiftlik'te bulunan Nazende'de bir araya geldi. Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve muhtarların yer aldığı sohbet havasındaki buluşmada Başkan Söğüt, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi. Körfez'in dört bir noktasında eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, muhtarlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda projelere yön verdiklerini belirtti. Söğüt, "Her biriniz Körfez’in gelişmesine, büyümesine yardımcı oldunuz. Bizler, sizlerle birlikte Körfezimizi en güzel yerlere taşıdık. Bugün sadece 1,5 milyar TL kentin alt ve üstyapısına yapılan yatırımlar var. Altyapı çalışmaları sırasında sizler bize büyük destek verdiniz. Çok şükür de zorlu süreci birlikte atlattık. Bugün ışıl ışıl caddelere kavuştuk. Körfez’de insana dokunan eser ve hizmetleri hayata geçirirken, en büyük desteği sizlerden gördük. Vatandaşlarımız sahillerde konforlu vakit geçirsin diyerek Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Hereke ve Yarımca’ya muhteşem sahiller kazandırdık. Bunlarda sizlerin de emeği büyük" dedi. 
                                   


İHA
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