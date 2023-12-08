GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Söğüt: "Üreten Kadınlarımız İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

"Üreten Kadınlar" programında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadınlarımıza ekonomiye, üretime katkıda bulunma fırsatını tanıdığımız anda biliyorum ki, hem kadınlarımız daha mutlu olacak, hem de ülkemizin ekonomisine, ülkemizin büyümesine, güçlenmesine büyük bir katkı sağlanmış olacak

Başkan Söğüt:

08 Aralık 2023 Cuma 10:07

 Üreten kadınlarımızın faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.   
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kentin üreten kadınlarıyla bir araya geldi. Körfez Belediyesi ev sahipliğinde ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin katkılarıyla gerçekleştirin program, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 
 Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bugün hakikaten çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Özellikle bu salonu dolduran kadınlarımız ile birlikte üretmenin, ekonomizme katkıda bulunmanın, faydalı olmanın mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle dönem içerisinde hep kadınlarımız için ne yapabiliriz, kadınlarımızı hayatın içinde çok daha aktif, çok daha etkin, üreten ve kazanç sağlayan hale nasıl getirebiliriz hep bunu çalışması, düşüncesi içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki, toplumumuzun yarısından fazlasını kadınlarımız oluşturuyor. Kadınlarımıza ekonomiye, üretime katkıda bulunma imkanını, fırsatını tanıdığımız anda biliyorum ki, hem kadınlarımız daha mutlu olacak, hem de ülkemizin ekonomisine, ülkemizin büyümesine, güçlenmesine büyük bir katkı sağlanmış olacak. Üreten kadınlarımızın faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 
                                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİMLERİ VE FADİME HALAMIN VAKIFLAR VASİYETİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİMLERİ VE FADİME...
TCG Anadolu Kocaeli'yi Gururlandırdı TCG Anadolu Kocaeli'yi Gururlandırdı
Minikler Can Dostlarıyla Vakit Geçirdi Minikler Can Dostlarıyla Vakit Geçirdi
Başiskele İle Kırgızistan'ın Aolpon Ata Kenti Kardeş Şehir Oldu Başiskele İle Kırgızistan'ın Aolpon Ata Kenti...
(VİDEOLU)Virajı Alamayan Tırdan Düşen Demir Profiller Yola Savruldu, Trafik Durdu (VİDEOLU)Virajı Alamayan Tırdan Düşen Demir Profiller...
Hem Yetişkinlerin Hem Miniklerin Gözde Mekanı: Hem Yetişkinlerin Hem Miniklerin Gözde Mekanı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİMLERİ VE...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 08 Aralık 2023 tarihli makalesini...

Haberi Oku