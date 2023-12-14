Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Müdürlük alanında gerçekleştirilen buluşmada personel ile selamlaşan Başkan Söğüt, "Güzel işler yaptık, güzel işler çıkarttınız. Bu güzellikleri şehrimize ilçemize katmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ele ele vererek güzel işler yaptık. Körfez sevdası ile çıktığımız bu yolda hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri gerçekleştirebilmek adına sizlerle birlikte mesai mefhumu gözetmeden gayretle çalışıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz, büyük bir aileyiz. Şehrimizdeki eksikliklerin giderilmesi noktasındaki gayretleri birlikte ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 5 yıllık sürece baktığımızda şehrimize, meydanlar, kütüphaneler, alt ve üstyapı çalışmaları, dekoratif aydınlatmalar, yeni yollar gibi kültürden-sanata, eğitimden-spora çok sayıda eser kazandırdık. Bunu da birlikte el ele, omuz omuza vererek gerçekleştirdik. Bundan sonra da şehrimizin gelişimi adına çok güzel işler yapacağız" dedi.



