Başsavcı Kapıcı’dan KOTO’ya ziyaret

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hızır Fatih Sarıoğlu ve Yıldırım Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, KOTO’nun çalışmaları görüşüldü. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Başsavcı Kapıcı’ya teşekkür eden Başkan Bulut, çalışmalarında başarılar diledi.