BAYRAMLAR VE ÇOCUKLUK ANILARIMIZ İLE BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN





SİZ DEĞERLİ TÜM ARKADAŞLARIM VE TAKİPÇİLERİMİZİN MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEK VE DUALARIM İLE TEBRİK EDER İKİ CİHAN MUTLULĞU SAĞLIK VE BAŞARILAR DİLERİM . HER GÜNÜMÜZ BAYRAMLAR GİBİ OLSUN

TÜM GEÇMİŞLERİMİZE RAHMET OLSUN

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BAYRAMLARI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK





Bayramları bayram gibi yaşadığımız Çocukluk Anılarımızı yeniden yaşayalım





Geldi, gelecek derken mübarek Ramazan’a veda edip Ramazan Bayramı’nı idrak ettik Daha dün gibi kısa bir süre önce 2024 ün, Ramazan ve Bayramı’nı idrak etmiştik. Zaman ne de hızlı gelip, geçmiş. Ramazan bayramına merhaba dedik. İnşallah bu bayramı bayram gibi yaşar, bayramın mutluluk ve huzuruna ereriz.Bayramlar, Bayramlarımız, Dini ve Milli Bayramlarımız… Coşku, huzur ve mutluğun sembolü bayramlar. Milli ve manevi kültürümüzün temel taşı Bayramlar. Coşku ve sevinci doya doya yaşadığımız bayramlar. Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmekte.





BAYRAMDA. ÇOCUKUK ANILARIMIZ





Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, Silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu çocukluk günlerimiz.Heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri. Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler.. Artık hepsi mazi oldu. Çok gerilerde kaldı. O çocukluk yıllarımızda ki bayram hazırlıkları.. Daha bir ay önceden kendimizi bayrama hazırladığımız günler. Arife gecesi mısır unundan yapılan helvalar, sabah erkenden bayram namazına gittiğimiz günler.. Namazdan sonra Babam elimden tutarak mezarlıkta atalarımızın kabirleri başında okuduğumuz Fatihalar. Sonra da ev ev gezerek yediğimiz bayram yemekleri, ardından okuduğumuz aşrı şerifler. Ağaçlara kurulan salıncaklarda sallandığımız o tatlı günler. Sanki bir rüya gibi. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dedirtiyor.





BAYRAM KÜLTÜRÜNÜ DOYA DOYA YAŞAYALIM





Geçmiş bayramlarda yaşanan üzücü olayları inşallah bu Ramazan bayramında yaşamayız. Umut ediyoruz kimse yollarda kalmaz kaza geçirmez. Bayramları tatil yaparak değil, aile büyüklerimizi ziyaret ederek geçirmeliyiz. Atalarımızın mezarlarını ziyaret edip Fatihalar okumalıyız. Ve en önemlisi güzel bir Ramazan bayramı geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bayramı tatil olarak değil, milli ve manevi kültürümüzün temel taşı olarak kabul edip, Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Bayram deyince insanın içi ve gönlü bir hoş olur. Acı, tatlı anılar gözlerimizin önüne gelir. Bayramlar üzerine ne kadar çok edebi eserlerimiz, şiirler, kitaplar ve romanlar yazılmıştır. Bayramı anlatan belgeseller, filmler, izlendiğinde gönlümüzü, gözümüzü okşar. Bana göre bayramları en güzel anlatan ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın Süleymaniye de Bayram sabahı şiiridir. Mübarek Ramazan-ı Şerif Bayramı’nın insanlık alemine huzur ve barış, Türk-İslam coğrafyasına birlik ve beraberlik getirmesi ve en önemlisi ülkemiz üzerinde oynanan sinsi Bizans oyunlarının bozulmasına vesile olması duasıyla tüm okurlarımın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, Yahya Kemal’in Süleymaniye de Bayram Sabahı şiirinden bir bölümle tamamlıyorum.





Süleymaniye`de Bayram Sabahı





Yazan. Yahya Kemal Beyatlı





Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de

Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,

Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi

Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,

Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.

Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir,

Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.

Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garîb âlem bu!..

Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu...

Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;

O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.

Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık

Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık;

Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,

Giriyor, birbiri ardınca, ilâhî yapıya.

Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor,

Bu saatlerde Süleymâniye târih oluyor.





Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı

Adamış sevdiği Allah`ına bir böyle yapı.

En güzel mâbedi olsun diye en son dînin

Budur öz şekli hayâl ettiği mîmârînin.

Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,

Seçmiş İstanbul`un ufkunda bu kudsî tepeyi;

Taşımış harcını gâzîleri, serdârıyle,

Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmâriyle.

Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,

Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,

Taa ki geçsin ezelî rahmete ruh orduları..

Bir neferdir, bu zafer mâbedinin mîmârı.





Ulu mâbed! Seni ancak bu sabah anlıyorum;

Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrûrum;

Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;

Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi,

Senelerden beri rüyâda görüp özlediğim

Cedlerin mağfiret iklîmine girmiş gibiyim.

Dili bir, gönlü bir, îmânî bir insan yığını

Görüyor varlığının bir yere toplandığını;

Büyük Allah`ı anarken bir ağızdan herkes

Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses;

Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,

Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!





Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri

Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbîr`i

Ne kadar saf idi sîmâsı bu mü`min neferin!

Kimdi? Bânisi mi, mîmârı mı ulvî eserin?

Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu

Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,

Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli,

Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli;

Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz

Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;

Vatanın hem yaşayan vârisi hem sâhibi o,

Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,

Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,

Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.





Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri,

Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.

Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;

Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?

Üsküdar`dan mı? Hisar`dan mı? Kavaklar`dan mı?

Bursa`dan, Konya`dan, İzmir`den, uzaktan uzağa,

Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa;

Şimdi her merhaleden, taa Bâyezîd`den, Van`dan,

Aynı top sesleri birbir geliyor her yandan.

Ne kadar duygulu, engin ve mübârek bu seher!

Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,

Dinliyor hepsi büyük hâtırâlar rüzgârını,

Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını.





Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?

Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor:

Kosova`dan, Niğbolu`dan, Varna`dan, İstanbul`dan..

Anıyor her biri bir vak`ayı heybetle bu an;

Belgrad`dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar`dan mı?

Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı?





Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?

Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..

Adalar`dan mı? Tunus`dan m, Cezayir`den mi?

Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi

Yeni doğmus aya baktıkları yerden geliyor;

O mübârek gemiler hangi seherden geliyor?





Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine.

Çok şükür Allaha, gördüm, bu saatlerde yine

Yaşayanlarla beraber bulunan ervâhı.





Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.





BABA OĞUL ATA MEZARLARINI ZİYARET EDİP FATİHA OKUYUP DUA ETTİK





BAYRAM ARİFESİN DE GEBZE MERKEZ MEZARLIĞIN DAN www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYIN YAPARAK TÜM GEÇMİŞLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLİP FATİHA OKUNMASINI İSTEDİK

CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

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DEDE. TORUN DİLOVASI MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜNDE BELGESEL TADIN DA DEVRİ ALEM





KOCAELİ DE TARİH KÜLTÜR MİRASI VAKIF MEDRNİYETİ BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE DİLOVASI NNDA KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VAKFI MİMAR SİNAN. TARAFINDAN YAPILAN. KEMER TAŞ KÖPRÜDE TORUNUM ASIM İLE CANLI YAYINLARLA BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ





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DEDE TORUN İZMİT DE VAKIF ESERİ TARİHİ CAMİLERİMİZ DE BELGESEL ÇEKİMİ YAPIYORUZ

İZMİT AKÇAKOCA MAHALLESİ KOCAELİ SANCAK BEYİ GAZİ SÜLEYMAN PAŞA VAKFI ORHAN CAMİSİNDEN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYIN DA