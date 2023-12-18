BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GİRESUN'DA DEVRİ ALEM

Yarım asra yaklaşan ve belgeselcilik hayatımızda zamanı çok iyi değerlendirip gittiğim her yerde araştırmalar yapmakta belgeseller çekmekteyim. Yaptığımız araştırma ve çektiğimiz belgeselleri Kocaeli Valilği olurları ile kurup devlet ve milletimizin hizmetine açtığımız kütüphanemizde toplamakta ve kayıt altına almaktayız.
İKTAV KÜTÜPHANEMİZ TRT HABER'DE
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde 20 bin civarında kitap dergi dünyanın birçok ülkesinde çektiğimiz belgesel Arşivi ve fotoğrafların yer aldığı kütüphanemiz ile ilgili TRT'de yayınlanan haber
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Yaptığımız araştırma kitap makale ve rapor haline getirerek İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanemiz de bulunan binlerce kitap fotoğraf ve arşiv belgemiz akademisyenler ve tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine açmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda hazırladığım kitap belgesel ve yayınlarımızı www.ismailkahraman.net web sayfamda kamuoyu ile paylaşarak kültür ve medeniyet tarihimize hizmet vermeye devam ediyoruz.
BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLA GİRESUN'DA KÜLTÜR YOLCULUĞU
HARŞİT SAVUNMASI VAKFI'NIN KURULUŞU DOLAYISI İLE 15 ve 16 ARALIK TARİHLERİNDE GİRESUNA GİTTİM. BELGESEL TADINDA HAVADAN UÇAKLA İSTANBUL'DAN GİRESUN'A FOTOĞRAFLARLA DEVRİ ALEM YAPTIK.
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GİRESUN MEYDANI'NDAN CANLI YAYINLA DEVRİ ALEM
Kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yeri ve önemi olan Giresun Meydanı'ndan belgesel tadında www.devrialem.tv canlı yayında tarih ve kültür yolculuğu yaptık.
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GİRESUN HARŞİT SAVUNMA VAKFI KURULDU
36 KİŞİLİK KURUCU MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ ARASINDA YER ALIP KURUCU ÜYESİ OLMAKTAN ŞEREF DUYDUĞUM KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ KURULUŞ SENEDİNİ, 15 ARALIK 2023'DE GİRESUN BİRİNCİ NOTERDE İMZALADIK. VAKFIN KURUCULARI ARASINDA GİRESUN VE GÜMÜŞHANE'DEN BELEDİYE BAŞKANLARI, AKADEMİSYENLER RESMÎ VE ÖZEL KURULUŞDA GÖREVLİ TOPLAM 36 KİŞİ BULUNUYOR. BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFI MÜTEVELLİ KURUCULARI, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLERİNDE İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ. VAKIFLAR TARİHİ BELGESELİ TADINDA HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ KURUCU ÜYELERİNİ KUTLUYORUM.
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HARŞİT SAVUNMASI VAKFI HAYIRLI UĞURLU OLSUN!
BELGESEL TADINDA TÜM VAKIF İNSANLARINA GİRESUN BELGESELİ TADINDA SELAM OLSUN!
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ORMAN TEŞKİLATINDAN ŞEHİTLERE VEFA
TARIM ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GİRESUN TİREBOLU'DA YAPILAN KAFKAS CEPHESİ HARŞIT SAVUNMASI 100. YIL ŞEHİTLER MESİRE ALANINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CUMHURİYETİN 100. YILI ANISINA ŞEHİTLER ANISINA DİKİLEN FİDANLARDA DEPREM ŞEHİTLERİDE YAŞIYOR.
CANLI YAYINIMIZ
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TRT'DE YAYINLANAN DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ BELGESELİ
http://www.iktav.com/2019/07/
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TGRT'DE YAYINLANAN BELGESELİMİZ
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GİRESUN ORDU FATİHİ SÜLEYMAN BRY CAMİSİNDEN CANLI YAYIN
ERKEN DÖNEM TÜRK BEYLİKLERİNDEN DANİŞMET GAZİ EMİROĞLU BEYLİĞİ GİRESUN ORDU FATİHİ EMİROĞLU SÜLEYMAN BEY ADINA GİRESUN ORNAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN CAMİDEN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA
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400 YILDIR BİRÇOK OLAYA CANLI ŞAHİTLİK YAPMIŞ BİR AĞAÇ KÖKÜ TARİH DERSİ VERİYOR
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde Artvin Borçka ormanlarından getirilmiş 400 yaşında bir ağaç kökü ülkemizin ağaç ve bitki zenginliğini de gösteriyor
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ESPİYE DİKMEN CAMİSİNDEN CANLI YAYIN
GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ TARİHİ CAMİ VE ESKİ KÖY OKULUNUN OLDUĞU BÖLGEDEN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA
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ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİNDEN CANLI YAYIN
GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜN DE BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİNDE ŞEHİT OLAN KANDAZOĞLU ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİN DEN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA
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ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİNDE FİDAN DİKTİK
HER YIL 22 ARALIK 5 OCAK TARİHİLERİN DE DEVLET TÖRENİ İLE ANILAN KAFKAS CEPHESİ SARIKAMIŞ HEREKATI ŞEHİTLERİ DOLSYISI İLE GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜN DEN BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS VEPHESİNDE ŞEHİT OLAN KANDAZOĞLU ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİN DE www.devrialem.tv CANLI YAYINDA CAMİ BAHÇESİNE FİDAN DİKİM ANI
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ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKTİK
GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ N DE BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ ŞEHİTLERİN DEN KANDAZOĞLU ŞEHİT İBRAHİM TARAFINDAN 1895 DE DİKİLEN HENDEKDİBİ FINDIK BAHÇESİN DE www.devrialem.tv CANLI YAYINDA FİDAN DİKİM ANI YAYINLANIYOR
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ÇEVRE VE SEL FELAKETİNE KARŞI DERLERİMİZİ KORUYALIM
GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ TARİHİ GELEVERA VADİSİN DE OSMANLI ASKERLERİ NİN KARARGAH MERKEZİ ARPACIK BÖLGESİ KURUGERİŞ KÖYÜ TARİHİ PANGAL DEDE ŞELALESİ NİN SEL FEKAKETİ SONRASI PERİŞAN HALİ www.devrialem.tv DE CANLI YAYINDA ÇEVRE FELAKETİNİDE GÜNDEME GETİRİYOR
PANGAL ŞELALESİNİN SEL FELAKETİNDEN ÖNCEKİ MANZARASI
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PANGAL ŞELALESİNİN SEL FELAKETİNDEN SONRAKİ PERİŞAN HALİ CANIMIZI YAKIYOR
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GİRESUN DA KAVALLA COŞTUK
Giresun Dereli yavuzkemal beldesinden ayakkabı boyacısı Metin Bekdemir Giresun da kaval çalarak gönülleri coşturuyor. www.devrialem.tv canlı yayında Metin Bekdemir'in kavalı İle sizleri baş başa bırakıyoruz.
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GİRESUN İL MÜFTÜSÜNE ZİYARET
GEBZE MÜFTÜLÜK VE VAİZLİĞİ GÖREVİNDEN TANIDIĞIM GİRESUN İL MÜFTÜSÜ OLARAK ATANAN SELÇUK KILIÇBAYI MAKAMINDA ZİYARET EDİP GİRESUN VE GEBZE ÜZERİNE SOHBET EDİP HASRET GİDERDİK www.iktav.com TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VE DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK DEĞERLİ ARKADAŞIM SELÇUK KILIÇBAYA BELGESEL TADINDA https://youtube.com/playlist?
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SELÇUK KILIÇBAY KİMDİR?
Müftü Kılıçbay hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. 2013 yılında Gebze'de vaiz olarak görev yapmakta iken Çıldır İlçe Müftülüğü görevine atandı. Çıldır Müftülüğü sonrası ise Ankara Kızılcahamam İlçe Müftüsü olarak atandı. Daha sonra Gebze İlçe Müftülüğü görevine atanan Kılıçbay, 2 yıl gibi kısa bir süre sonra İstanbul Bahçelievler İlçe Müftülüğü görevine atandı.
7 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan il müftüleri kararnamesiyle Giresun İl Müftüsü olarak atanan KILIÇBAY'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.