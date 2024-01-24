BELGESEL TADINDA ORMANCILIK TARİHİMİZİN 185 YILLIK GEÇMİŞİ





İnsanoğlu eser ve hizmetleri ile yaşar. Makam ve mevkiler gelip geçici. Özellikle ömrümüzün ve zamanızımın kıymetini bilelim, eser ve hizmetlerle zamanı değerlendirelim. Önceki akşam Çayırova Belediyesi tesislerinde vefalı dostlara geçmiş hatıraları ve 185 yıllık ORMANCILIK tarihimizi konuştuk. İnsanoğlu eser ve hizmetleri ile yaşar. Makam ve mevkiler gelip geçici. Özellikle ömrümüzün ve zamanızımın kıymetini bilelim, eser ve hizmetlerle zamanı değerlendirelim. Önceki akşam Çayırova Belediyesi tesislerinde vefalı dostlara geçmiş hatıraları ve 185 yıllık ORMANCILIK tarihimizi konuştuk.

ORMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI DÖNEMİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 180 YILLIK ORMANCILIK TARİHİ BELGESELİ ÇEKTİĞİM TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI'NDA GÖREVLİ MUSTAFA ÖZKAYA VE GİRİB BAŞKANI KEMAL TOKMAK İLE ÇAYIROVA'DA GEÇMİŞ HATIRALARI KONUŞTUK.



BELGESEL TADINDA TÜM VEFALI DOSTLARA SELAM OLSUN



Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren GİRİB başkanı Kemal Tokmak ve ev sahipliği için Aşkın beye sonsuz teşekkürler

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK FABRİKALARIN DAN BİLECİK BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI TARİHİ BELGESELİ

GİRESUN DA ORMANCILIK TARİHİ VE VAKIF ORMANLARI BELGESELİ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

180 Yıllık Ormancılık Sanayisinde Başarı Hikayesi

Bozüyük Kereste Fabrikası Tarihi belgeselimiz büyük ilgi gördü. Belgeselin geliri, Ormancılık Vakfı aracılığı ile orman yangınlarında şehit olan ormancıların çocuklarına, eğitim bursu olarak verilecek.

Devri Alem Belgesel TV programı olarak, 30 yıldır dünya coğrafyası ve Anadolu’muz da kültür ve medeniyet tarihimizi belgeselleştirmeye, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz.

Pandemi günlerinde, belgeselciliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Her sabah saat 07:00′ de TGRT Belgesel TV’ de yıllar önce çektiğimiz belgeselleri izlerken, büyük bir keyif almakta, ne kadar önemli bir görevi ve tarihimize karşı vefa borcumuzu ödemenin gönül huzurunu yaşamaktayım.

Geçmişten Günümüze Ormancılık Tarihi

Daha küçük yaşlarda iken, orman ve maden mühendisi olma isteğim vardı. Kader, bizi gazeteci yaptı. 45 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda orman, ağaç, su, dağ, ırmak, ova ve çiçeklere çok ayrı bir değer verdim. Geçtiğimiz yıl, Ormancılık Teşkilatı’nın 180. yılı anısına, Orman Genel Müdürlüğü’nün desteği ile, Geçmişten Gümümüze Ormancılık Tarihi belgeselimizle Orman Genel Müdürlüğü’nün 180 yıllık muhteşem tarihini gözler önüne serdik. Araştırarak geleceğe bilgi ve belge bıraktık.

Bozüyük Tarihi Kereste Fabrikası Belgeseli

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Bozüyük Kereste Fabrikası’nın belgesel programını

olarak çektim. Belgeselcilik gerçekten çok zor, çok sıkıntılı, sevilmeden yapılmaz. Gerçekten uzun araştırmalarla çektiğimiz Kereste Fabrikası Belgeseli’ni çekerken, çok değerli insanlar tanıdım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde üst düzey yönetici ve Tarih Araştırmacısı Erhan Kılıç, bu iki değerli araştırmacı ve akademisyen Orman Genel Müdürlüğü’müz için büyük bir şans. Keşke bu iki değerli araştırmacıya daha geniş imkanlar sağlansa ve araştırma yapmalarına destek olunsa.

Bozüyük Kereste Fabrikası çekimlerinde, kendilerinden ve araştırmalarından yararlandık. Belgeselin girişinde, bu gerçeği vurgulayarak teşekkür ettik.

Belgeselin çekimini organize edip destek olan, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, belgesel için büyük çaba sarf etti. Belgesel projesine maddi ve manevi destek olup sahip çıktı ve Cantürk ve Erhan Bey’in ortaklaşa hazırladıkları kitabı da basarak, kültürümüze kazandırdı. Yalçın Bey’e teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Bozüyük Kereste Fabrikası Tarihi Kitap ve Belgeseli’nin basın tanıtımına, bu işe bilgi, birikim ve emekleri ile katkı koyan, gecesini gündüzüne katan insanlar da davet edilip, birer plaketle gönülleri alınsaydı, daha güzel olurdu.

Yalçın Bey’in bu işi yapacağına inanıyorum. Pandemiden dolayı belki davetli sayısı az tutulmuş olabilir.

Her şeye rağmen, çok güzel iki eser ortaya çıktı. Belgesel ve kitap; Ormancılık Teşkilatımızın 180. Yıl Kültür Hizmeti olarak, Türk ormancılığının şerefli tarihinde yerini aldı.

Bozüyük Kereste Fabrikası Tarihi ile ilgili çektiğimiz 35 dakikalık belgeselin kısa tanıtım filmini sizlerle paylaşıyor; görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyorum.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ın Basın Açıklaması

Türkiye’nin ilk tesislerinden ‘Bozüyük Kereste Fabrikası’nın ülkeye katkısı belgesel oldu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nce, 1926 yılında açılan ve Türkiye’nin ilk fabrikalarından olma özelliğini taşıyan, Bozüyük Kereste Fabrikası’nın ülkeye katkısını anlatan belgesel hazırlatıldı.

13 Ağustos 2020 tarihinde, Anadolu Ajansı tarafından yapılan haberle, uzun araştırmalar sonucu çektiğimiz belgesel birçok medya kuruluşu tarafından haber haline getirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonu ile çekilen Bozüyük Kereste Fabrikası Belgeseli ile ilgili Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın tarafından Anadolu Ajansı’na yapılan açıklamada; ”Belgeselin gelirinin orman yangınlarında şehit olan ormancıların çocuklarına, eğitim bursu olarak verilmesinden de çok mutlu oldum.” dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü’nden açıklama

Kurtuluş Savaşı`nın ardından, Türkiye Cumhuriyeti`nin kalkınması ve gelişmesi için ilk kurulan tesislerden biri olan, 1944 yılına kadar hizmet veren ve açılışına Mustafa Kemal Atatürk`ün de katıldığı Bozüyük Kereste Fabrikası, dönemin şahitleri ve görüntüleriyle belgesel oldu.

Müdürlükçe, belgeselin televizyon gösteriminden ve diğer elde edilecek gelirle, görev başında yaşamını yitirmiş orman teşkilatı çalışanlarının çocuklarına burs verilmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Kurtuluş Savaşı`ndan sonra Türkiye`nin ekonomisinin canlandırılması için doğal kaynakların millileştirilmesi projeleri olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk`ün teşvikiyle Bozüyük`te Hususi Orman Şirketi’nin, ülkenin yeniden imarı ve iskanı için kurulduğunu söyledi.

Bozüyük`te kurulan tesisin, sektörün dünyadaki en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve şu an fabrikanın kalıntılarıyla bazı bölümlerinin ayakta olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti: “Burası 19 kilometrelik havai hattı, 8 kilometrelik ormanlık alanda dekovil hattı ve içinde tam teşekküllü hastane bulunan, 1600 kişinin çalıştığı bir tesistir. Bu tesisin, hala Bozüyük ilçesinde izleri bulunmaktadır. 1. ve 2. Dünya Savaşı`ndan sonra fakir düşmüş bir milletin, ayağa kalkması için verdiği mücadelenin tarihi vesikasıdır Bozüyük Ormancılık Şirketi. O yıllarda ülkenin en büyük ihtiyacı keresteydi. Demir ağlarının örülmesi için travers ihtiyacı vardı, bu ihtiyaç buradan karşılanıyordu. Ormanlar 1926`dan 1944 yılına kadar burada işletilmiştir. 1939`daki Erzincan depremindeki kereste ihtiyacı bu fabrikadan karşılanmıştır. Bu fabrika aynı zamanda kereste atık ve talaşlarından elektrik üretmekteydi. Bozüyük sokak ve evlerinin elektriği bu fabrikadan üretilen elektrikle karşılanıyordu; öyle ki Eskişehir, Bozüyük`ten 4 yıl sonra elektriğe kavuşmuştur.”

Bozüyük`teki fabrikanın ormancılık sanayisinin temel hikayesi olduğunu ifade eden Akın, hikâyeyi belgesel haline getirerek bugüne taşıdıklarını belirtti.

“Belgeselin geliriyle burs sağlanacak”

Akın, eserin gelirinin Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’na aktarılacağını dile getirerek, belgeselin gösteriminden ve satışından elde edilecek gelirlerle, orman teşkilatında görevi başında yaşamını yitirmiş ormancıların çocuklarına burs sağlanacağını aktardı.

Yalçın Akın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli`nin himayelerinde belgesel projesini hayata geçirdiklerini kaydederek, “Orman Genel Müdürlüğü, 181 yıllık geçmişi olan bir teşkilat, bu ülkenin kalkınmasında, sanayileşmesinde ormancılık çalışmalarıyla çok büyük katkılar sağlamıştır. Biz, tarihi köklerimizi günümüze bu belgeselle, bu kitapla taşımak istedik.” değerlendirmesinde bulundu.

Bozüyük`te kurulan şirketin, modern ormancılık çalışmalarının bir prototipi olarak düşünülebileceğini vurgulayan Akın, belgeselin içeriğinde fabrikaya tanıklık etmiş isimlerin röportajları olduğunu, fabrikanın eski görüntülerinin bulunduğunu kaydetti. (Kaynak AA)