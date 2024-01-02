BELGESEL VE CANLI YAYINLARLA İSTANBUL'DA TARİHİ MİTİNG





Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet Mitingine Yüzbinler katıldı. Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet Mitingine Yüzbinler katıldı.

İstanbul Galata Köprüsü’nde 2024 yılının ilk günü 1 Ocak 2024 günü sabah 308 Sivil toplum kuruluşu vakıf, sendika ve dernek tarafından ortaklaşa düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne yüzbinlerce vatandaş akın etti. Uluslararası, ulusal ve bölgesel birçok tv kanalı canlı yayınladı.

308 Sivil toplum örgütünün oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından 2024 yılının ilk günü düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü’ne akın ederek tarihi bir miting Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen vatandaşların katılımı İle gerçekleştirdi.

MİTİNGLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

Gazetemiz Gebze (

) olarak abonesi olduğunuz İhlas haber ajansı aracılığı İle tarihi mitingi canlı yayınladık.







Yüzlerce STK nın destek verdiği Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü’nde ‘Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ yürüyüşü düzenlendi. Sabah namazından sonra Galata Köprüsü’ne binlerce vatandaş ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile akın etti. Vatandaşlar, "Şehitlerimize rahmet Filistin’e destek İsrail’e lanet" sloganlarıyla yürüyüp İsrail in Gazze deki soykırım ve katliamını lanetledi.

TGRT BELGESEL TV'DE HER GÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI

OLARAK ÇEKTİĞİMİZ KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİ GERÇEKLERİ İLE GAZZEYE SELAM OLSUN

TGRT'DE KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 13 Ekim 2023. de TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2004 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi

Kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri Alem belgesel programımız da İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİN VE KUDÜS BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

12 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

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