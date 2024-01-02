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BELGESEL VE CANLI YAYINLARLA İSTANBUL'DA TARİHİ MİTİNG

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 02 Ocak 2024 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

BELGESEL VE CANLI YAYINLARLA İSTANBUL'DA TARİHİ MİTİNG

02 Ocak 2024 Salı 10:48

 

Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet Mitingine Yüzbinler katıldı.

İstanbul Galata Köprüsü’nde 2024 yılının ilk günü 1 Ocak 2024 günü sabah 308 Sivil toplum kuruluşu vakıf, sendika ve dernek tarafından ortaklaşa düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne yüzbinlerce vatandaş akın etti. Uluslararası, ulusal ve bölgesel birçok tv kanalı canlı yayınladı.

https://www.facebook.com/share/v/sPRzqE7MsuPKGFX5/?mibextid=WiMSqg

308 Sivil toplum örgütünün oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından 2024 yılının ilk günü düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü’ne akın ederek tarihi bir miting Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen vatandaşların katılımı İle gerçekleştirdi.

MİTİNGLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/MXE46pqx32XyUhct/?mibextid=WiMSqg

Gazetemiz Gebze (www.gebzegazetesi.com ) olarak abonesi olduğunuz İhlas haber ajansı aracılığı İle tarihi mitingi canlı yayınladık.

https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/galata-koprusunde-duzenlenen-filistine-destek-yuruyusune-binlerce-vatandas-akin-etti-50300457

Yüzlerce STK nın destek verdiği Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü’nde ‘Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ yürüyüşü düzenlendi. Sabah namazından sonra Galata Köprüsü’ne binlerce vatandaş ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile akın etti. Vatandaşlar, "Şehitlerimize rahmet Filistin’e destek İsrail’e lanet" sloganlarıyla yürüyüp İsrail in Gazze deki soykırım ve katliamını lanetledi.



https://www.facebook.com/share/r/k1KkVPBJh9zD9s6Q/?mibextid=WiMSqg

TGRT BELGESEL TV'DE HER GÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK ÇEKTİĞİMİZ KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİ GERÇEKLERİ İLE GAZZEYE SELAM OLSUN

https://m.facebook.com/BelgeselYayin/videos/kud%C3%BCs-ve-mescid-i-aksa-belgeseli/1514044282024657/

https://www.facebook.com/share/v/Fx8t2Zr6JqoLeXwx/?mibextid=SxAtJT

TGRT'DE KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-1-nisan-2021-de-tgrt-belgesel-tv-de-10-y%C4%B1l-%C3%B6nce-kud%C3%BCs-de-devri-al/3161453647465009/

https://fb.watch/nEvY6iQ01B/?mibextid=Na33Lf

An itibari ile 13 Ekim 2023. de TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2004 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri Alem belgesel programımız da İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİN VE KUDÜS BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7043826729003264&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

12 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz.
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