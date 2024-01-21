GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kahramanmaraş depremleri olduğunda biz bunu çok iyi gördük.

Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

21 Ocak 2024 Pazar 16:33

 Bu şehrin güzel insanları yardım olup o bölgeye yağdılar. Kurmuş olduğunuz bu birliktelik, milli mücadele zamanlarında, afet zamanlarında, topyekûn seferber olmamız gerektiğinde bizi ayakta tutan gerçek güçtür" dedi.   
 Kocaeli’de yaşayan Yozgatlılar, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yozgatlılar Büyük Sürmeli Buluşmasında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan gecede Yozgat’ın meşhur testi kebabı kırıldı ve katılımcılara ikram edildi. 
 Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşları Kocaeli’de sayısız organizasyon düzenliyor. Biz de bu çalışmaları çok önemli bulduğumuz için büyük destek veriyoruz. Kocaeli’de farklı şehirlerden gelen çok sayıda hemşehrimiz yaşıyor. Kendi kültürlerini tanıtmak için hayırlı çalışmalar yapıyor. Hepsi çok kıymetli çalışmalar" dedi. 
   
 "Bu şehrin güzel insanları yardım olup o bölgeye yağdılar" 
 Derneklerin afet ve seferberlik anında organize olabilmek adına çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Kahramanmaraş depremleri olduğunda biz bunu çok iyi gördük. Bu şehrin güzel insanları yardım olup o bölgeye yağdılar. Kurmuş olduğunuz bu birliktelik, milli mücadele zamanlarında, afet zamanlarında, topyekûn seferber olmamız gerektiğinde bizi ayakta tutan gerçek güçtür. Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarını, bu milleti bir arada tutan ve zor zamanların üstesinden gelmek için vazgeçilmez yapılar olarak görmeliyiz. Büyükşehir belediyesi olarak bir arada olun, bir arada kalın diye elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
   
 "Türkiye, hiçbir vatan evladının kanını yerde bırakmadı" 
 Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, dünyanın gözü önünde İsrail tarafından bir soykırım uygulandığını dile getirdi. Tipioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nerede mazlum nerede soykırıma uğrayan bir halk varsa onun yanında olmuştur ve olacaktır. Bugün de yüce devletimiz Gazzelilerin, Filistinlilerin dimdik yanındadır. Türkiye, ne zaman küresel meselelerde söz söylüyorsa, rol alıyorsa başına bir hadise geliyor. Filistin’de takındığımız tavır ortadadır. Türkiye’yi kullandığı aparatlarla, terörle hizaya getirmeye çalışanlar Kuzey Irak’ta 12 vatan evladını şehit ettiler. Ama bilinmelidir ki Türkiye, hiçbir vatan evladının kanını yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Bunun yolu birlikten geçiyor. Bu tür toplantıların da kardeşliğimize, birliğimize katkı vermesini umuyorum" şeklinde konuştu. 
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
14 Yaşında Başladığı Yorgancılığı 53 Yıldır Sürdürüyor 14 Yaşında Başladığı Yorgancılığı 53 Yıldır...
Çocuklar İl Jandarma Komutanlığı'na Misafir Oldu Çocuklar İl Jandarma Komutanlığı'na Misafir Oldu
KUZEY AFRİKA'DAN ORTA AFRİKA'YA BELGESEL VE GAZETECİLİK HATIRALARIM KUZEY AFRİKA'DAN ORTA AFRİKA'YA BELGESEL VE GAZETECİLİK...
Engelliler Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor Engelliler Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor
İzmitli Kadınların Öyküleri Kitap Haline Getirilecek İzmitli Kadınların Öyküleri Kitap Haline Getirilecek
GTO'DA GENÇ GİRİŞİMCİLER ZİRVESİ VE GENÇLİK HATIRALARIM GTO'DA GENÇ GİRİŞİMCİLER ZİRVESİ VE GENÇLİK...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

14 Yaşında Başladığı Yorgancılığı 53...
İğne ipliği 53 yıldır elinden düşürmedi: Unutulmaya yüz tutummuş yorgancılığın son temsilcilerinden...

Haberi Oku