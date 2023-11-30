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Bıyık: ‘Üreten kadınların her zaman destekçisi olacağız’

Darıca Belediyesi tarafından her mahallede bulunan mahalle konaklarında Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri (KİGEM) bünyesinde devam eden kadınlara yönelik kurslar yoğun ilgi görüyor. Kazım Karabekir Mahallesi’nde kursiyerleri ziyaret eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Üretmek ve kendisini geliştirmek isteyen kadınların her zaman yanında ve destekçisi olacağız” dedi.

Bıyık: ‘Üreten kadınların her zaman destekçisi olacağız'

30 Kasım 2023 Perşembe 16:11

Darıca Belediyesi tarafından üretmek ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen kadınlara yönelik düzenlenen kişisel gelişim ve el beceri kurslarına yoğun ilgi görüyor. Her mahallede bulunan mahalle konaklarında Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri (KİGEM) bünyesinde devam eden kurslarda Darıcalı kadınlar biçki dikiş nakış gibi birçok farklı alanda eğitim alıyor.

MUTLU KADIN MUTLU DARICA

Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nda devam eden kursları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadın kursiyerlerle sohbet edip taleplerini dinledi. Eşi Havva  Bıyık ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Öğrenmek, kendini geliştirmek ve üretmek isteyen kadınların her alanda en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Mutlu kadın mutlu Darıca anlayışıyla kadınların her zaman yanında olacağız” dedi.

ÜRETEN KADINLARI DESTEKLİYORUZ

Darıca Belediyesi olarak kadınların toplum içinde daha etkin bir rol üstlenmesi için önlerindeki engelleri kaldırdıklarını ve üreten kadınları desteklediklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak kadınların hizmetine açtığımız KİGEM El Emeği Mağazası ile kursiyerlerimizin ürettiği el emeği göz nuru eserleri satabilmelerine aracılık ediyoruz. Mağazamızda satılan her ürünü kadınların hesabına aktarıyoruz. Böylece kadınlar ailelerine katkıda bulunabiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Kursiyerler de Başkan Muzaffer Bıyık’a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

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